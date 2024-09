Oficialmente no hay cancelación de la presentación de Luis Miguel el próximo domingo en el estadio de futbol El Encanto, en Mazatlán, y existen las condiciones de seguridad para que este evento se lleve a cabo, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

”Oficialmente no hay nada de cancelación, oficialmente, digo oficialmente porque yo he estado en comunicación con los organizadores de acá y ellos todavía no reciben del artista alguna cancelación”, expresó González Zataráin ante versiones difundidas en redes sociales que indican una posible cancelación de esta presentación.

”¿Qué es lo que sí nos han estado pidiendo? Que les ayudemos con el tema de seguridad, que si estamos dispuestos nosotros a colaborar con todo ese tema, por supuesto que sí, no solamente nosotros, el Estado, la Guardia Nacional, el Ejército, todos, ya es un tema que hemos tocado de manera conjunta con las autoridades federales para si se da el evento, poder realizar un operativo de seguridad que garantice la tranquilidad y que se pueda realizar, garantizarle al artista que no hay problemas en Mazatlán, ya estamos listos nosotros en esa etapa, ya nos pusimos de acuerdo con las dependencias y hay condiciones para poderlo realizar, pero ya va depender del artista y obviamente de la empresa que lo trae”.

Reiteró que hasta el momento se puede decir que no hay cancelación y están dadas las condiciones de seguridad para que esta presentación se lleve a cabo.

”Hasta el momento podemos decir no hay cancelación, hasta el momento no hemos recibido nosotros oficialmente, quizá ellos en dado momento digan una cosa u otra, digan sigue o se cancela, no sé, ya queda en manos de ellos, nosotros ya estamos listos, se sigue haciendo la venta de boletos, está en línea, no han parado la venta de boletos porque no les han notificado lo contrario, pero ojalá y se pueda realizar el evento”, dijo.

Reconoció que de llegar a suspenderse o posponerse este evento afectaría la imagen de Mazatlán.

”Son los efectos que causa el tema Culiacán, ¿por qué?, porque obviamente me decían que la logística de mover todos los equipos vienen de Hermosillo, es pasar por Culiacán, entonces no es tanto Mazatlán, no es tanto la bronca con Mazatlán, pero quién va entender eso, finalmente a nivel nacional nos podría quedar ahí esa mancha porque se hablará sobre la cancelación en Mazatlán, no se va explicar cuáles fueron las consecuencias o qué fue lo que provocó eso”, enfatizó.

”Sin embargo, sí es un evento esperado, no es cualquier artista, es un artista de talla internacional que tiene muchos años que no viene a Mazatlán y que vale la pena, ojalá se pueda realizar”.