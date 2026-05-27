Ofrece apoyo de programa Jóvenes Uniendo el Barrio para quienes no estudian no trabajan: Alcaldesa

Para los jóvenes que no estudian y no trabajan se les ofrece apoyo del Programa Jóvenes Uniendo el Barrio para que puedan unirse a hacer servicio en las diferentes comunidades y polígonos donde se estará trabajando y a cambio se les dará una remuneración económica, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Tenemos un programa especial que se llama Jóvenes Uniendo el Barrio, este programa es para los jóvenes que no estudian y no trabajan que puedan unirse a hacer servicio en las diferentes comunidades y polígonos que vamos a estar trabajando”, añadió en entrevista.

“Como ustedes saben Mazatlán es territorio de paz junto con otros 60 municipios en todo el País y con Jóvenes Uniendo el Barrio buscamos rescate de espacios públicos, buscamos que estos jóvenes se ocupen y van a tener una remuneración económica, entonces buscamos rescatar a nuestra juventud para que estudien, para que trabajen, para que estén en participación ciudadana y lo estamos haciendo tocando casa por casa a través de los compañeros sembradores de paz”.

Agregó que se invitará a ese programa a la cantidad de jóvenes que sea necesario, actualmente se encuentra en Mazatlán María Laquino, enlace federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien estará un mes y medio en Mazatlán y se estarán atendiendo diversas colonias.

“Las colonias que más necesiten nuestro apoyo, vamos a estar en territorio buscando llevar y acercar todos los servicios y todos los programas que se tienen en los tres niveles de gobierno, tenemos más de 100 Sembradores de Paz que están haciendo las labores de diagnóstico, es decir, que están tocando casa por casa”, continuó.

“Ahí pueden ellos percatarse si algún adulto mayor necesita ayuda médica, si algún niño necesita alguna vacuna, si alguna madre soltera requiere algún apoyo, si alguna persona busca vivienda digna, entre otros programas que tenemos el día de hoy aquí, entonces estamos acercando el Gobierno a las comunidades que más lo requieren con este programa de Jornadas de Paz”, explicó.

Precisó que este día se arrancó con las Jornadas de Paz en Mazatlán, el 27 y 28 de mayo estará en la cancha Genaro Estrada, ubicada en la Avenida del mismo nombre en Pradera Dorada, al norte de la ciudad, de las 8:00 a las 14:00 horas, con la participación de instituciones de los tres niveles de Gobierno trabajando en equipo bajo la estrategia de Seguridad Nacional de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en atención a las causas.

“Y vamos a estar el día de hoy proporcionando diferentes servicios en diferentes módulos como atenciones médicas, tenemos también aquí Leche Liconsa, algunas personas que así lo requieran trámites jurídicos y también tendremos aquí el día de hoy cortes de cabello, despensas, tenemos diferentes servicios que se están proporcionando”, reiteró.

“Y también todo el aparato del Gobierno Municipal se encuentra aquí con los diferentes programas que tenemos y pueden hacer también sus trámites que normalmente se hacen en Palacio Municipal, entonces la atención de esta Jornada de paz significa atender justamente en las colonias para fortalecer el tejido social y promover una cultura de paz en la que están al centro las y los mazatlecos buscando su tranquilidad, su bienestar a través de fortalecer la salud, el deporte, la educación y la cultura”.

Dio a conocer que la también denominada Feria de Paz estará cada semana en diferentes colonias de Mazatlán, que posteriormente se darán a conocer, donde además de los servicios ya mencionados se tienen sitios de vacunación, trámites de actas de nacimiento, si quieren saber sobre Viviendas del Bienestar, entre otros.

“Trabajamos juntos Gobierno Municipal, Gobierno federal y Gobierno estatal haciendo equipo para el bienestar de las y los mazatlecos, vamos a estar visitando diferentes colonias con estas Jornadas de Paz”, recalcó.

También informó que se iniciaron las Jornadas de Paz en Pradera Dorada porque es una zona donde radica una parte importante de la fuerza laboral de Mazatlán, ya que esa zona cuenta con una población de cerca de 18 mil personas.