Ofrece Cuarta Región Naval 270 vacantes de empleo disponibles

La Cuarta Zona Naval, con sede en Mazatlán, ofrece 270 vacantes a hombres y mujeres para sus diferentes áreas tanto en sus instalaciones en tierra como en buques, manifestó la cabo Germil Jaquelín Vergara Cuevas, perteneciente al 441 Batallón de la Infantería de Marina.

”Tenemos para mantenimiento de la Región, tenemos oficinistas, lo que son enfermeros, médicos, Servicios Generales de Sanidad, es estar en las farmacias y haciendo distintos tipos de servicios ahí en el Hospital Naval, entonces de momento este año son con las vacantes que contamos y muchísimas más también hay a bordo, para las unidades en superficie, que también se hacen las mismas actividades, pero sería en un buque”, añadió Vergara Cuevas.

En entrevista al participar en el stand de la Cuarta Región Naval en la Jornada del Empleo, como parte de las Jornadas por la Paz, que se llevó a cabo en la Plazuela República, dijo que se pide como requisitos ser mexicano, medir más de 1.55 metros para personal femenino y de 1.65 metros para personal masculino, contar con un índice de masa corporal de 24.5, tener la secundaria o preparatoria y en el caso de las licenciaturas se tienen que cotejar con la vacante para la que participen los interesados.

Precisó que si son médicos se les pide la documentación de la Licenciatura en Medicina General, entre otras, además de la Clave Única de Registro Personal, el Registro Federal del Contribuyente y documentos bases para que acudan al área de Reclutamiento de la Cuarta Región Naval, ubicada en la Avenida Emilio Barragán, en este puerto.

”Tenemos 270 vacantes en este año, se han cubierto aproximadamente 80, entonces quedarían vacantes disponibles para toda la ciudadanía que esté interesada en acudir ahí a la Cuarta Región Naval”, continuó.

”Edades desde los 18 años hasta los 29 años, son tres filtros los que tiene que pasar, el primer filtro los pesan, los miden y les hacen un examen de vista, posterior a ello si no sale alguna observación se les realiza el examen psicológico que es el segundo filtro, el examen psicológico y psicométrico, que son aproximadamente 750, 800 preguntas las que tienen que contestar”, informó.

”El tercer filtro serían los exámenes médicos de gabinete que son laboratorios y plaquetas para saber si se encuentran sanos y aptos para ingresar al servicio activo de la Armada de México y si todo sale favorable para el aspirante ya estaría causando alta aquí en la Secretaría de Marina”.

Dio a conocer que estas vacantes son para la Cuarta Región Naval, con sede en este puerto, a nivel nacional se invita a acudir a la página de la Secretaría de Marina y pueden ingresar a la Bolsa de Trabajo 2025 para checar las vacantes disponibles en el País.