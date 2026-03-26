Ofrece el CRIT Sinaloa charla sobre el autismo

El Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, el CRIT Sinaloa, ofreció una charla sobre el autismo a docentes, padres y madres de familia y personal médico.

La charla sobre concientización fue ofrecida a más de 220 personas, sobre el diagnóstico y con quién buscar ayuda.

Darinka Quezada Guerra, experta en el tema, les llevó por un viaje del autismo como intervencionista educativa para decirles el porque ser “diferente, no menos”, es una forma distinta de ser y sentir, como lo definió Temple Grabdin.

“Y es que el autismo es una realidad que muchas veces no entendemos y por eso buscamos que hoy dejen de ver el autismo como lejano porque hay datos de casos desde el siglo XII”.

Citando relatos y vivencias de San Francisco de Asís que presentaba características de la neurodivergencia observadas en esa época, así como Hugo Blair de Borgue en 1747 y de más personas analizadas con esas condiciones compatibles que evaluaron su capacidad mental con repetición de palabras, divergencia mental y dificultad para comunicarse y socializar.

En 1877 Jonh Langdon Haydon Down, médico que investigó los casos como un retraso de desarrollo a lo que hoy se considera autismo.

El término autismo fue usado por primera vez por el psiquiatra Eugen Bleulier, mientras estudiaba la esquizofrenia, pero Gruya Sukhareeba en 1925 sentó las bases para atender el TEA.

Sukhareeba observó el aislamiento social, movimientos repetitivos, el hablar de maneras peculiares, la obsesión por temas y dificultad de adaptación, afectación motriz, inteligencia y talentos especiales con memoria sorprendente e inteligencia.

Leo Kanner, psiquiatra austriaco, lo llamó autismo infantil temprano cuando había dificultades en la integración social, rigidez en la conducta y comunicación.

Pero Hans Asperger, en 1944, describió que había niños que tenía capacidades intelectuales a quienes se les dificultaba seguir normas sociales y relacionarse con los demás.

Melina Patricia Jiménez Díaz, coordinadora de autismo en el CRIT Sinaloa, se encarga de todo el proceso de las terapeutas, todos los objetivos, planeaciones individualizados de los niños ha trabajado cuatro años para la Fundación Teletón, dos años en Sonora y dos años en Sinaloa.

En una breve introducción, explicó que la charla estuvo enfocada a la concientización del autismo.

“Que Sinaloa conozca el autismo y sepa cómo podemos trabajarlo, desde la parte humana, desde la parte no solamente de conocer lo que vemos, sino que toda esta parte del autismo es un iceberg y necesitamos conocerlo más profundo. Desde los inicios, desde el por qué se le puso autismo, las conductas, la comunicación, la parte sensorial de los niños, el aprendizaje en la escuela. Todo esto es lo que nosotros queremos enseñarle a nuestros invitados”.

En entrevista, admitió que hay mucho, mucho por hacer.

“Sí hay mucho trabajo por hacer en concientizar, esa parte de la empatía y no ponernos en los zapatos tanto de los niños, adolescentes y adultos, porque no solamente hay niños con autismo, también hay adultos con autismo, que de cierta forma no llegaron a tener estas herramientas que nosotros tenemos hoy en día para ofrecerles. Y me pone muy contenta ver a papás que tienen hijos adultos, que están aprendiendo apenas esta parte de cómo integrarlos a ellos en la sociedad y nosotros es lo que hacemos en Teletón”.

Destacó ya trabajan también con adolescentes y de 18 años y de más edad para enseñarles una habilidad social, donde puedan aprender a hacer sus propios productos.

“Por ejemplo, para que ellos salgan a venderlos, que sepan el cambio del dinero, el significado del dinero y nos pone muy contentos que los papás los inscriban y busquen, aún siendo adultos, la parte de que ellos se integren a la sociedad”.

Aclaró que antes el autismo por muchos años fue catalogado como esquizofrenia infantil y gracias al arduo trabajo de los especialistas se conoce el trastorno del espectro autista y de cómo integrarlo a la sociedad y que sea más digerible el diagnóstico para todos.

”Sí hemos tenido ciertas problemáticas aquí, que no se diagnostica a tiempo el autismo y cuando van con nosotros para el diagnóstico, pues es tarde, pero se pudo haber hecho algo más desde un principio”, expuso como llamado de atención a los padres de familia.

En el CRIT dijo que cuentan con un psicólogo familiar que se encarga de este proceso de duelo con los papás, tanto del duelo del diagnóstico de sus niños, como el de ellos mismos para evitar la culpa.

Lamentó que haya empresas o escuelas donde aún siguen estigmatizados y no los aceptan si tienen un diagnóstico y lo convierten en una limitante que siga avanzando en su desarrollo psicosocial.

Comentó que si alguien busca información o algún contacto pueden dirigirse a través de la página de Facebook del CRIT Sinaloa, y personal de atención al público les guiará en el proceso.