$!Ofrece ‘Empleatón 2025’ cientos de oportunidades laborales a la ciudadanía mazatleca

Explicó que la tasa de desempleo actualmente está en 2.7, por lo que seguirán trabajando con este tipo de eventos y reforzando las acciones de vinculación en busca de que ese dato disminuya; además de aportar nuestro granito de arena con las convocatoria por medio de sus redes sociales.

”Un dato muy importante que me gustaría agregar, es que no solo son 350 vacantes; esas son las de las empresas que sí pudieron acudir el día de hoy; sin embargo hay muchas otras que por alguna u otra razón no pudieron y seguimos trabajando con ellas el resto del tiempo. Así que si tienen interés de ver esas otras vacantes que tenemos en el servicio para ustedes, podrían mandar un WhatsApp al 667-360-4240 o ver nuestras redes sociales”.

Añadió que en el mes de julio tendrán módulos de reclutamiento y jornadas con empresas menores; mientras que el 12 de agosto llegará la Feria Nacional de la Juventud, un evento que se estará llevando a cabo a nivel nacional en coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, en el que se busca traer estas oportunidades a Sinaloa.