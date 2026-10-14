Ofrece Gobierno de Mazatlán 300 estudios gratuitos en Campaña Octubre Rosa

A través de la campaña Octubre Rosa, el Gobierno de Mazatlán, por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, ofrece 300 vales para estudios gratuitos, 200 de ellos para estudios de mastografías y 100 para ultrasonidos mamarios.

“Hoy nos convoca una causa que toca el corazón de todas las familias mazatlecas, la lucha contra el cáncer de mama, la mejor arma que tenemos para ganarle es una sóla: la prevención”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez en su mensaje en el evento en la Sala de Cabildo la mañana de este miércoles para anunciar dichos apoyos en convenio con un hospital.

“Por eso en el marco de este mes Octubre Rosa desde el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Mazatlán ponemos a disposición de las mazatlecas 200 vales gratuitos para mastografías y 100 vales gratuitos para ultrasonidos mamarios, estudios que muchas veces por su costo se posponen y que hoy acercamos para todas”.

Recalcó que el cáncer no avisa de ninguna manera a ninguna familia, pero cuando se le detecta a tiempo las posibilidades de ganarle son enormes.

“La autoexploración, el autocuidado y los estudios periódicos son la herramienta más poderosa que tenemos”, recalcó.

En entrevista reiteró que si la demanda de dichos vales es superada se pondrán más vales gratuitos a disposición de las mazatlecas, ya que el año pasado la demanda fue menor a la programada porque en esa ocasión la entrega de vales se amplió hasta noviembre.

Las personas que deseen obtener estos vales pueden acudir a las instalaciones del DIF Municipal ubicadas en el Palacio Federal, en el Centro de la Ciudad, de 8:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Acompañada del director del Sistema DIF Municipal, José Luis Gómez Núñez, llamó a las mazatlecas a cuidarse, a protegerse y hacerse estos estudios.

“Yo los invito a que lo hagan en compañía de sus amigas o de sus seres queridos, mamá e hija o hermanas para que se acompañen y de esa manera puedan venir, o vecinas, por ejemplo, de una colonia que vengan el grupo, aquí va estar esperándolas José Luis Gómez, que es el director de DIF Municipal y todo su equipo para atenderlas”, reiteró la Alcaldesa.

El Gobierno de Mazatlán precisó que los estudios de mastografía son para mujeres de 35 a 70 años y los de ultrasonido mamario son para mujeres de 18 a 35 años.