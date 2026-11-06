Ofrece Marina 607 vacantes para integrarse a sus filas en Mazatlán

Un total de 607 vacantes ofrece la Secretaría de Marina-Armada de México a través de la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, para personas interesadas en incorporarse como personal activo de la institución.

Durante la feria de empleo realizada este viernes en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca, en Parque Central, la cabo Jacqueline Vergara Cuevas informó que la convocatoria contempla oportunidades laborales en diferentes áreas y niveles de preparación académica.

“Es para ofrecerle las 607 vacantes que tenemos disponibles para toda la ciudadanía, e invitarlos a unirse a las filas de aspirantes para su contratación”, expresó.

Entre los puestos disponibles se encuentran oficinistas, personal de servicios generales de sanidad y alimentación, carpinteros, albañiles, electricistas, mecánicos automotrices, conductores, maquinistas, personal de mantenimiento de instalaciones e infantes de Marina.

También existen oportunidades para profesionistas con licenciatura, principalmente en enfermería y medicina general, así como en otras especialidades, entre ellas Ingeniería Civil, Contaduría, Educación Física, Lenguas Extranjeras y Oceanografía.

“Las diversas vacantes con las que contamos son como oficinistas, servicios generales de sanidad, servicios generales de alimentos, carpinteros, mecánicos automotrices, contramaestres e infantes de Marina”, detalló.

Vergara Cuevas explicó que para las vacantes de nivel básico, los aspirantes deben tener nacionalidad mexicana de nacimiento y contar con una edad de entre 18 y 29 años con 11 meses. Aunque los límites de edad pueden ampliarse de acuerdo con la preparación académica y el grado al que se aspire.

En el caso de quienes cuentan con Licenciatura, la edad puede extenderse hasta los 35 años, mientras que para personas con estudios de posgrado o doctorado puede llegar hasta los 40 años, dependiendo del perfil requerido.

La representante de la Cuarta Región Naval señaló que los interesados pueden consultar las oportunidades disponibles tanto en Mazatlán como en otras unidades del País, mediante el portal oficial contrataciones.gob.mx, donde también pueden revisar los requisitos y programar una cita de acuerdo con su disponibilidad.

“Este portal tiene el fin de que el personal foráneo y el personal local puedan inscribirse a la página y ellos agendar la cita, el día que tengan la disponibilidad”, explicó.

Dijo que el sistema permite que personas de otros estados inicien su proceso de contratación en el mando naval más cercano a su lugar de residencia y posteriormente puedan incorporarse a la unidad donde exista la vacante de su interés.

Entre las prestaciones que ofrece la institución se encuentran servicio médico integral, fondos de ahorro y vivienda, seguro colectivo de retiro y de vida, créditos hipotecarios y para automóviles, becas para hijos de trabajadores y períodos vacacionales de 20 días.

Como parte de los requisitos generales, los aspirantes deberán aprobar los exámenes médicos, prácticos y psicométricos, no contar con antecedentes penales y cumplir con las condiciones físicas y el perfil correspondiente al puesto solicitado.

La documentación solicitada incluye acta de nacimiento, certificado de estudios, CURP, comprobante de domicilio, identificación oficial, RFC, cartilla del Servicio Militar Nacional cuando corresponda, carta de antecedentes no penales, currículum y fotografías recientes, entre otros documentos.

La Cabo Jacqueline Vergara invitó a la población interesada a acercarse a la Secretaría de Marina para conocer las opciones de empleo y comenzar su proceso de ingreso.

Los aspirantes también pueden solicitar información directamente en las instalaciones de la Cuarta Región Naval, ubicadas en avenida Emilio Barragán número 1517, colonia Gabriel Leyva, o mediante el correo rn4.reclutamiento@semar.gob.mx.

Vacantes

Albañil

Aluminero/a

Lavandería

Conductor/a de automóvil

Electrónico/a

Electricista

Frigorífico

Hojalatería

Infantería de Marina

Ingeniería Civil

Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Educación Física

Licenciatura en Educación Preescolar

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Lenguas extranjeras

Licenciatura en Medicina

Licenciatura en Puericultura

Licenciatura en Promoción de la Salud

Licenciatura en Oceanografía

Maquinistas

Mecánica Automotriz

Peluquero/a

Radiología

Sastrería

Servicios Generales de Alimentación (SGA)

Servicios Generales de Mantenimiento a Instalaciones

Servicios Generales de Sanidad

Servicios de Mantenimiento de barcos

Soldador/ra

Técnica/co en Laboratorista

Tornería

Trabajo Submarino