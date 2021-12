Ofrece Suzhaki Sushi cena navideña a personas de bajos recursos

Precisó que el viernes 24 de diciembre el establecimiento cerró a las 18:00 horas al público en general y de ese momento hasta las 20:00 horas ofreció la cena navideña para las personas de escasos recursos e indigentes que acudieron al lugar.

Algunas de las personas beneficiadas y consultadas agradecieron el apoyo a Suzhaki Sushi por esta cena navideña y regalos.

“Está bien, gracias”, dijo la señora Lorena, quien acudió con sus sobrinas.

“Es la primera cena y nos la van a regalar la verdad, agradecemos mucho este apoyo que nos dan. muchas gracias, que Dios les bendiga por esta cena de Navidad”.

Por su parte Bryan Reyes Gallado expresó que le parece muy buen que se brinde este apoyo para ayudar a personas de bajos recursos como en su caso y pidió que lo sigan haciendo porque está muy bien.

También manifestó que junto con su familia planearon hacer una cena familiar en el lugar donde viven en Mazatlán, pues son originarios del estado de Oaxaca y vinieron a este puerto en busca de trabajo.

“Aquí llegamos para conseguir un trabajo mejor”, continuó Reyes Gallardo.

Por su parte la señora Paula Santiago recalcó que es muy importante que alguien les ofrezca una cena o les dé una despensa para ayudarse.

“Como nosotros apenas llegamos aquí buscando trabajo, pero no encontramos, apenas tenemos aquí un mes, pero no he encontrado trabajo, mis hijos sí, pero yo no he encontrado trabajo, me gustaría que nos ayudaran”, continuó la señora Santiago en entrevista.

Expresó que además de la cena que les ofrecieron contempló hacer una cena junto con sus hijos.

“Muchas gracias a ellos por recogernos y darnos nuestra cena”, añadió.