$!Ofrecen conferencia sobre la historia y evolución de los ciclones tropicales en el Pacífico

“No basta con que alguien diga ‘ahí viene el ciclón’ porque lo escuchó en la radio o la televisión. Tenemos que entender cómo se forman, donde se originan y cuáles son las señales que anuncian su llegada”, comentó.

Durante su exposición, el capitán destacó la importancia con respecto a que la sociedad comprenda la naturaleza de estos fenómenos, para poder detectarlos incluso sin conocimientos técnicos.

Con una amplia experiencia en la navegación y la enseñanza, Ramírez García compartió sus conocimientos con respecto a este tipo de fenómenos naturales, para que la ciudadanía mazatleca pueda tener una comprensión más profunda del tema.

MAZATLÁN._ Con una ponencia dedicada a los ciclones tropicales que en la historia han impactado en el litoral del pacífico, el capitán Luis Fabián Ramírez García presentó la ponencia magistral ‘Formación, evolución y trayectoria de los ciclones tropicales en el Océano Pacífico del hemisferio norte”, durante el marco del aniversario del Museo Marítimo ‘Casa del Marino’, en Mazatlán.

“El color del cielo, el tipo de nubes y el oleaje son síntomas precursores. Si aprendemos a observarlos, podemos anticiparnos”, agregó.

Ramírez García mencionó que a lo largo de la historia, Mazatlán ha vivido etapas difíciles con el paso de ciclones tropicales, especialmente en las décadas desde los años 60 hasta los 80.

Sin embargo, señaló que a raíz del calentamiento global que se ha presentado en las últimas décadas, la intensidad de los fenómenos y sus trayectorias se han ido modificando, al punto de ya no representar un peligro para el puerto.

“Antes, los ciclones golpeaban con más frecuencia y fuerza, hoy siguen siendo igual de poderosos, pero por fortuna, sus trayectorias han pasado lejos de Mazatlán. Los ciclones ahora son más fuertes, hemos tenido suerte, pero no debemos confiarnos, la naturaleza siempre nos pone a prueba”, declaró.

Asimismo, expresó que la historia de los ciclones que se han presentado en Mazatlán ha sido documentada desde 1886 y su comportamiento responde a muchos factores, siendo unos de estos fortuitos.

“No hay una causa exacta que determine por qué un ciclón toca tierra en un punto y en otro no. Son fenómenos complejos y que han evolucionado, pero igual, el cambio climático influye, así como el aumento de la temperatura del mar”, dijo.

A lo largo de la plática, el capitán Ramírez García dejó ver sus dotes como docente al compartir sus conocimientos técnicos del tema de una forma de fácil comprensión para el público en general.

Además, aprovechó para responder algunas de las interrogantes generadas por el público ante este tipo de fenómenos que no son exclusivos del Pacífico y que dependiendo del océano en el que se forme, varía su trayectoria.

Finalmente, para tranquilizar al público, el capitán citó un estudio realizado por National Geographic, en el que se recopiló datos de más de un siglo de actividad ciclónica en el Pacífico, para determinar que Mazatlán tiene solo el 10 por ciento de probabilidad de ser impactado directamente por un ciclón.

“De acuerdo con esos registros, Mazatlán tiene solo un 10% de probabilidad de ser impactado directamente por un ciclón en cualquier año. Es una cifra alentadora, pero no debemos bajar la guardia”, expresó.

El evento se desarrolló en un ambiente envuelto en el interés del público y el respeto por la tradición marítima, donde el conferencista estuvo acompañado por el capitán Mario Velázquez, miembro del patronato impulsor de la Casa del Marino y el cronista de la ciudad, Enrique Vega Ayala.

Tanto Velázquez como Vega Ayala, coincidieron en la relevancia de divulgar conocimientos sobre meteorología y cultura náutica, al ser la historia marítima de Mazatlán parte esencial de su identidad.

Un año importante para la Casa del Marino

Con esta conferencia dedicada a la formación, evolución y trayectoria de los ciclones tropicales, el Museo Marítimo ‘Casa del Marino’ celebró este miércoles su primer aniversario desde su apertura al público.

El capitán Mario Velázquez, parte del comité responsable de este espacio, señaló que en este primer año del recinto, se han recibido a más de 34 mil visitantes, convirtiéndose en un referente cultural y educativo en el puerto.

“En un año de actividades de martes a domingo hemos tenido más de 34 mil visitantes en este espacio cultural, que ha sido del gusto de las personas, porque es un museo diferente a todos los que se encuentran en este bello puerto”, comentó.

Asimismo, adelantó que para el mes de diciembre se tiene contemplado llevar a cabo una conferencia sobre la Batalla de San Pedro, encuentro histórico en el que las fuerzas mexicanas combatieron a tropas francesas.