Ofrecerá Cáritas Mazatlán su última campaña de oftalmología del año el próximo viernes

Ante la buena respuesta de la gente y los resultados obtenidos durante las jornadas pasadas, Cáritas Mazatlán IAP y Oftavisión ofrecerán este próximo viernes su última campaña oftalmológica del año, en beneficio de las personas de escasos recursos de la ciudad.

Enfocada en atender los problemas de retinopatía diabética, carnosidad y cataratas, la campaña busca cerrar con broche de oro el año, ya que en 2025 se han atendido a más de Mil 7 pacientes tanto en las instalaciones de Cáritas Colonia Francisco Villa como “El Factor” de Jardines del Valle.

En rueda de prensa celebrada esta mañana, el Padre Rafael Martínez, director de Cáritas, así como la presidenta del Patronato, Griselda Zamudio, anunciaron los detalles del evento, que estará recibiendo personas de todas las edades en su albergue central, en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

“Nuestras campañas han tenido mucho éxito, ya que hemos atendido a más de mil pacientes en el año. Para nosotros es un gran estímulo que las personas acudan a nuestra campaña, porque estamos muy interesados en que ellos reciban siempre una cordial atención en referente a las cuestiones de la vista”, dijo Griselda Zamudio.

Indicaron que para esta ocasión la consulta con especialista tendrá un costo de 50 pesos, mientras que continuarán con los tratamientos de láser en el caso de la retinopatía diabética.

Además, ahí podrán atender su problemas de cataratas y carnosidad con precios de cirugía a un menor costo del que se tenía en la campaña de noviembre.

Asimismo, en Cáritas esperan cerrar las campañas de Oftalmología del año con mil 200 atenciones, pues dichas consultas se han vuelto muy populares entre las personas de escasos recursos que generalmente no tienen el sustento para costear una cirugía de alto nivel, algo que sí encuentran con Oftavisión.

Se dijo además que en la última campaña, el 50 por ciento de los pacientes llegaron con problemas y necesidades importantes para tratar sus casos de retinopatía, los cuales eran mayormente generados por la diabetes. Ante esta situación se decidió realizar otra campaña lo más rápido posible.