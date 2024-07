MAZATLÁN._ Hasta este martes el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento de Mazatlán no le había notificado si ya concluyó la investigación a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Emma Rodríguez Choreño, acusada por la comunidad trans de realizar comentarios transfóbicos, para tomar una decisión al respecto, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No me han notificado, ya que lo tengamos ya les puedo hablar de eso, pero hasta el momento no tengo conocimiento oficial del tema”, añadió González Zataráin con respecto a versiones de que el OIC ya notificó a la parte denunciante de que presuntamente se encontró conducta grave en las declaraciones de Rodríguez Choreño realizadas a finales de mayo pasado en un evento en la Sala de Cabildo.

Agregó que esperará que le notifique el OIC y en el caso de la titular del Immujer también tiene el derecho a defenderse.

“Yo no sé cómo venga, si ya es definitivo, si va a pasarse al Tribunal Administrativo, si eso sucede pues lo va llevar el Tribunal Administrativo, ...si el Órgano Interno no está diciendo estoy calificando como no grave y de tal manera puedo calificar como una sanción x, puede ser inhabilitación por un año, no sé, si lo no está haciendo yo no puedo hacer nada, si lo está haciendo voy a hacer lo que me indique”, reiteró.

“Ella se defenderá y seguirá el proceso, si a mí no me indican que la remueva, si no hay una autoridad que me está diciendo yo no lo puedo hacer”.