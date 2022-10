‘Ojalá, la verdad sería bueno escuchar esa noticia’, dijo González Zataráin, por la mañana

MAZATLÁN._ El Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán y actual encargado del despacho de la Presidencia Municipal, Édgar Augusto González Zataráin, rechazó que él sea el Alcalde que designará el Congreso del Estado para sustituir a Luis Guillermo Benítez Torres, quien renunció el martes al cargo.

“No he recibido ninguna comunicación, no sé quién, primero si está en la agenda del Congreso el tema, no sé, la verdad no sé, pero hay que ver la agenda del Congreso, ni siquiera lo he checado”, señaló.

“Ojalá, la verdad sería bueno escuchar esa noticia, pero de parte de quien así lo designa que es el Congreso, yo no he recibido todavía ninguna”.

Benítez Torres renunció con el argumento de que enfrentará los señalamientos en su contra ante la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía General del Estado por el contrato de 400.8 millones de pesos por la adquisición de 2 mil 139 luminarias a Azteca Lighting.

“Yo no he recibido ninguna comunicación, por supuesto que no (no se negaría a aceptar el cargo si así lo designa el Congreso del Estado)”, apuntó González Zataráin.

“Hay que esperar, si eso sucede con mucho gusto (lo acepto)”.

Se prevé que este miércoles el Congreso del Estado nombre a un nuevo Alcalde o Alcaldesa para Mazatlán, al convocar a sesión extraordinaria.