$!Olas Altas no descansa en el último día del Carnaval de Mazatlán

Tal y como se esperaba, la fiesta no dio tregua en el último día del Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la tambora”, ya que tras el segundo desfile, miles de personas optaron por prolongar la celebración en el Paseo Olas Altas, donde la música en vivo y el ambiente festivo se extendieron hasta la madrugada. Al ritmo del norteño y del regional mexicano, parejas y grupos de amigos sacaron los pasos prohibidos, animados por las tubas y la tambora que hicieron retumbar la zona desde el Monumento al Escudo hasta la Glorieta Sánchez Taboada; lugar en que la música dejó una noche cargada de baile, risas y convivencia en sus distintos escenarios.









Desde las 22:00 horas, el ambiente se intensificó de gran manera gracias a las presentaciones de agrupaciones como “Los 2 de la S” y “Grupo Codificado”, quienes pusieron a cantar y bailar a los asistentes, manteniendo la energía a tope durante varias horas. Como ha ocurrido desde el viernes, la afluencia de personas fue en aumento conforme avanzaba la noche, mientras que la alegría se apoderó de Olas Altas, con multitud de asistentes dejándose llevar por las copas y el buen humor que caracterizó la despedida de la máxima fiesta porteña. Nuevamente, los jóvenes fueron los protagonistas de la velada, casi abarrotando la vialidad y brindando una despedida a la altura del Carnaval, en una noche que combinó música, baile y tradición. En tanto, la celebración también se acompañó de antojitos que iban desde cantaritos y tostilocos, hasta elotes, salchichas y el clásico ceviche.









La Plazuela Machado registró una noche más tranquila, con asistencia moderada de personas que aún disfrutaron de las bandas que se presentaron por segundo día consecutivo en el quiosco del emblemático sitio, poniendo a bailar a jóvenes y maduros.





