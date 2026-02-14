$!Olas Altas vive una noche de fiesta con miles de asistentes

Un ambiente de diversión y algarabía se registró este viernes en la zona de Olas Altas, donde más de 6 mil de personas se dieron cita para disfrutar de una noche llena de música, baile y convivencia, reviviendo los momentos más memorables del Carnaval en Mazatlán. Desde temprano, en Paseo Claussen y Centro Histórico de Mazatlán, se observó una notable afluencia de personas portando sombreros, gorras, coronas y diversos accesorios alusivos al Carnaval, mismos que prendieron la noche con bailes en calles y banquetas, mientras la música de banda sonaba en todos los rincones.







Al ritmo de temas como “El Payaso de Rodeo”, “El Sinaloense”, ‘La Boda del Huitlacoche’ y otros clásicos del regional sinaloense, hombres, mujeres y niños comenzaron a disfrutar del festejo después de las 21:00 horas, momento en el que los primeros grupos musicales subieron a los escenarios para darle vida a la celebración. En total, fueron alrededor de 10 escenarios los que ofrecieron música en vivo hasta altas horas de la noche. Asimismo, los tres baños públicos habilitados en la zona funcionaron con normalidad y sin costo para los asistentes, contribuyendo así a una zona más amena y ordenada.







A diferencia de la noche anterior, los puestos de comida ya lucían completamente instalados y operando desde temprano, mientras ofrecían una amplia variedad de comida como hot dogs, papas fritas, taquiza, banderillas y, por supuesto, vasos de cerveza, con múltiples puntos de venta distribuidos a lo largo de Olas Altas y Paseo Claussen. En tanto, elementos de la Policía Municipal, Marina, Guardia Nacional y Ejército mantuvieron presencia constante mediante patrullajes, rondines e inspecciones en los accesos y salidas de la zona carnavalera. También se pudo ver al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón, realizando recorridos junto a otros agentes de corporaciones locales y estatales. La Plazuela Machado también registró una importante asistencia de locales y turistas, quienes abarrotaron restaurantes y bares, dando mayor vida y color al festejo, mientras vendedores y puestos fijos aprovecharon la afluencia para ofrecer diversos productos carnestolendos.





