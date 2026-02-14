$!Olas Altas vive una noche de fiesta con miles de asistentes

Un ambiente de diversión y algarabía se registró este viernes en la zona de Olas Altas, donde más de 6 mil de personas se dieron cita para disfrutar de una noche llena de música, baile y convivencia, reviviendo los momentos más memorables del Carnaval en Mazatlán.
Desde temprano, en Paseo Claussen y Centro Histórico de Mazatlán, se observó una notable afluencia de personas portando sombreros, gorras, coronas y diversos accesorios alusivos al Carnaval, mismos que prendieron la noche con bailes en calles y banquetas, mientras la música de banda sonaba en todos los rincones.
Al ritmo de temas como “El Payaso de Rodeo”, “El Sinaloense”, ‘La Boda del Huitlacoche’ y otros clásicos del regional sinaloense, hombres, mujeres y niños comenzaron a disfrutar del festejo después de las 21:00 horas, momento en el que los primeros grupos musicales subieron a los escenarios para darle vida a la celebración.
En total, fueron alrededor de 10 escenarios los que ofrecieron música en vivo hasta altas horas de la noche.
Asimismo, los tres baños públicos habilitados en la zona funcionaron con normalidad y sin costo para los asistentes, contribuyendo así a una zona más amena y ordenada.
A diferencia de la noche anterior, los puestos de comida ya lucían completamente instalados y operando desde temprano, mientras ofrecían una amplia variedad de comida como hot dogs, papas fritas, taquiza, banderillas y, por supuesto, vasos de cerveza, con múltiples puntos de venta distribuidos a lo largo de Olas Altas y Paseo Claussen.
En tanto, elementos de la Policía Municipal, Marina, Guardia Nacional y Ejército mantuvieron presencia constante mediante patrullajes, rondines e inspecciones en los accesos y salidas de la zona carnavalera.
También se pudo ver al Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón, realizando recorridos junto a otros agentes de corporaciones locales y estatales.
La Plazuela Machado también registró una importante asistencia de locales y turistas, quienes abarrotaron restaurantes y bares, dando mayor vida y color al festejo, mientras vendedores y puestos fijos aprovecharon la afluencia para ofrecer diversos productos carnestolendos.
Para este sábado, con la celebración de la tradicional Quema del Mal Humor y el Combate Naval en Olas Altas, se espera nuevamente una gran concentración de personas con ganas de seguir disfrutando de la máxima fiesta del puerto.
A través de un boletín nocturno, el Gobierno de Mazatlán informó que, según datos de la Coordinación de Protección Civil, el viernes de Carnaval tuvo una afluencia de más de 26 mil asistentes a las diferentes actividades, tales como el concierto en el Teodoro Mariscal y la fiesta en la zona turística.