Oleaje elevado obliga a Escuadrón de Salvamento Acuático a restringir acceso playas de Mazatlán

Ante el incremento del oleaje y la marea alta a causa del paso del huracán “Marie” por el Océano Pacífico, el Escuadrón de Salvamento Acuático recomendó a habitantes y turistas no acudir a las playas de Mazatlán mientras permanezcan estas condiciones de riesgo.

Así lo informó Gustavo García Batidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, quien señaló que las olas alcanzan entre 2 y 3.5 metros de altura, por lo que actualmente se mantiene restringido el acceso a la zona de playas al no existir condiciones seguras para el ingreso al mar.

“Todavía tenemos marea alta y oleaje elevado, derivado de los fenómenos naturales que vienen pasando por las costas del Pacífico. De momento no se recomienda acudir al área de playa, principalmente por el incremento del oleaje y porque las mareas están muy elevadas”, comentó.

García Bastidas indicó que una de las zonas con mayores afectaciones es la Avenida del Mar, donde el agua golpea los muros del Malecón de Mazatlán y alcanza algunos establecimientos ubicados frente a la costa.

Asimismo, expresó que se mantiene especial vigilancia en Playa Cerritos, donde el oleaje presenta una mayor intensidad, así como en la Isla de la Piedra, debido a que el agua ha llegado hasta la zona de restaurantes.

“Ahorita tenemos que cerrar el acceso al área de playa para las personas que se encuentran en la Avenida del Mar. Las zonas restringidas en este momento son toda la Avenida del Mar, Playa Cerritos y la Isla de la Piedra”, declaró.

El comandante precisó que los accesos a las playas fueron cerrados mediante la colocación de cinta amarilla y banderines preventivos en las bajadas, con el propósito de evitar que las personas se aproximen al mar.

Como parte de los operativos para vigilar el cumplimiento de las restricciones y responder ante cualquier emergencia, el Escuadrón de Salvamento Acuático desplegó un total de 40 elementos a lo largo de la franja turística.

Los salvavidas realizan recorridos constantes en cuatrimotos, motocicletas y patrullas, principalmente en los sectores donde se presenta el oleaje más intenso.

“Somos 40 elementos los que estamos a lo largo de la franja turística dando recorridos en cuatrimotos, motocicletas y patrullas. “Los recorridos se llevan a cabo en cuatrimotos, motocicletas y patrullas sobre la franja turística”, dijo.

El comandante señaló que, pese a las restricciones, algunas personas continúan acercándose a la orilla o permanecen junto al muro del malecón para observar el rompimiento de las olas, por lo que advirtió que esta práctica representa un riesgo, pues el volumen y la fuerza del agua pueden derribar o arrastrar a quienes se colocan demasiado cerca.

“Sí representa un riesgo acercarse a la orilla o al muro del malecón, porque puede llegar un volumen de agua y golpear a las personas. La recomendación es mantenerse aproximadamente a dos metros de distancia del muro y de la orilla del Malecón”, manifestó.

Por tal motivo, recomendó mantenerse al menos a dos metros de distancia del muro que colinda con el mar y respetar en todo momento las indicaciones del personal de salvamento.

De acuerdo con los pronósticos disponibles para el Escuadrón de Salvamento Acuático, el oleaje elevado podría mantenerse durante el fin de semana y prolongarse hasta aproximadamente el próximo jueves.

“Ahorita el oleaje está marcando de dos metros a tres metros y medio. Son oleajes continuos derivados de los fenómenos naturales y de acuerdo con lo que se está marcando, continuará elevado hasta la próxima semana, aproximadamente hasta el jueves”, señaló.

Finalmente, García Bastidas reiteró que mientras permanezcan estas condiciones no se recomienda ingresar a las playas de Avenida del Mar, Cerritos e Isla de la Piedra, exhortando a locales y visitantes a respetar las cintas y banderines colocados en los accesos, evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de la orilla y de los muros del Malecón.