$!Oleaje golpea Olas Altas y deja humedad en el Malecón de Mazatlán

El fuerte oleaje que se registra en Mazatlán mantiene húmeda prácticamente toda el área de Olas Altas, donde las olas alcanzan el Malecón y dejan a su paso agua sobre el paseo costero. El constante golpe del mar contra la infraestructura ha generado humedad en diferentes puntos de esta zona, además de contribuir al desgaste que presenta parte del Malecón, particularmente en los espacios más expuestos al oleaje.

Las condiciones del mar, derivadas de la actividad ciclónica que genera fuerte oleaje en el Pacífico, son aprovechadas por surfistas que acuden a Olas Altas para practicar su deporte y disfrutar de las olas de mayor altura. A lo largo del paseo también continúan los trabajos de remodelación del Monumento a la Mujer Mazatleca y de la Carpa Olivera, dos de los puntos que forman parte del paisaje de esta zona tradicional del puerto. La humedad provocada por el oleaje se suma a la presencia de agua que se observa en algunos sectores del Centro Histórico. En las calles Roosevelt y Heriberto Frías se registra un brote de agua en la zona donde se encuentra un colector.