$!‘Olvida’ Jumapam tapar pozo en fraccionamiento Esmeralda, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Jumapam tiene pendiente desde hace más de dos meses una atención en el fraccionamiento Esmeralda y parece que se le “olvidó”.

Se trata de un pozo que dejaron sin tapar luego de que personal de la paramunicipal acudió a reparar una fuga de agua.

De acuerdo a vecinos del lugar, el pozo ubicado en la banqueta representa un peligro latente de accidente, ya que tiene más de dos meses y el personal de Jumapam prometió volver para taparlo, pero de esto ya transcurrieron dos meses y hasta este jueves 6 de noviembre no han acudido.

El problema está en la banqueta de la vivienda con número 3225, de la avenida Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Esmeralda.