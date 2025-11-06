Mazatlán
|
Servicios públicos

‘Olvida’ Jumapam tapar pozo en fraccionamiento Esmeralda, en Mazatlán

Trabajadores de la paramunicipal rompieron un tramo de banqueta y solucionaron una fuga de agua, pero prometieron regresar a tapar el hoyo y después dos meses no lo han hecho
Jesús Herrera |
06/11/2025 07:00
06/11/2025 07:00

MAZATLÁN._ Jumapam tiene pendiente desde hace más de dos meses una atención en el fraccionamiento Esmeralda y parece que se le “olvidó”.

Se trata de un pozo que dejaron sin tapar luego de que personal de la paramunicipal acudió a reparar una fuga de agua.

De acuerdo a vecinos del lugar, el pozo ubicado en la banqueta representa un peligro latente de accidente, ya que tiene más de dos meses y el personal de Jumapam prometió volver para taparlo, pero de esto ya transcurrieron dos meses y hasta este jueves 6 de noviembre no han acudido.

El problema está en la banqueta de la vivienda con número 3225, de la avenida Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Esmeralda.

$!‘Olvida’ Jumapam tapar pozo en fraccionamiento Esmeralda, en Mazatlán

Los vecinos reportaron a Noroeste que luego de varias llamadas para reportar una fuga de agua, por fin acudió personal de Jumapam y solucionó el problema, pero destruyó un tramo de la banqueta para arreglar la fuga.

Luego prometieron regresar en unos días para tapar el pozo, pero ya transcurrieron dos meses y no han regresado.

El número de reporte es el 906091.

Hacen un llamado a la Jumapam para que acuda a tapar el hoyo, ya que es un peligro para quienes caminan por el lugar.

$!‘Olvida’ Jumapam tapar pozo en fraccionamiento Esmeralda, en Mazatlán
#Servicios Públicos
#Jumapam
#Queja de vecinos
#Pozo
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube