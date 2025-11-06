$!‘Olvida’ Jumapam tapar pozo en fraccionamiento Esmeralda, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Jumapam tiene pendiente desde hace más de dos meses una atención en el fraccionamiento Esmeralda y parece que se le “olvidó”.
Se trata de un pozo que dejaron sin tapar luego de que personal de la paramunicipal acudió a reparar una fuga de agua.
De acuerdo a vecinos del lugar, el pozo ubicado en la banqueta representa un peligro latente de accidente, ya que tiene más de dos meses y el personal de Jumapam prometió volver para taparlo, pero de esto ya transcurrieron dos meses y hasta este jueves 6 de noviembre no han acudido.
El problema está en la banqueta de la vivienda con número 3225, de la avenida Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Esmeralda.
Los vecinos reportaron a Noroeste que luego de varias llamadas para reportar una fuga de agua, por fin acudió personal de Jumapam y solucionó el problema, pero destruyó un tramo de la banqueta para arreglar la fuga.
Luego prometieron regresar en unos días para tapar el pozo, pero ya transcurrieron dos meses y no han regresado.
El número de reporte es el 906091.
Hacen un llamado a la Jumapam para que acuda a tapar el hoyo, ya que es un peligro para quienes caminan por el lugar.