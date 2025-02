Omar García Harfuch parece que casi vino de vacaciones nada más: Diputado Sergio Torres

El dirigente Estatal de Movimiento Ciudadano comentó que no se notaron resultados positivos durante la supervisión del Secretario de Seguridad Nacional en el combate a la violencia en el estado

Como una mera visita que no tuvo mayores resultados positivos, calificó el Diputado y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, a la estancia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en Sinaloa, para el combate a la violencia.

Torres Félix señaló que Harfuch casi vino de vacaciones al estado, pues al final no entregó ningún informe o hechos que ayudará realmente a combatir la inseguridad que tiene ya cinco meses azotando a Sinaloa, y principalmente a Culiacán, donde las cosas están fatales.

“Nosotros obviamente exigimos resultados a los tres niveles de Gobierno, porque vino Omar García Harfuch y parece que vino casi de vacaciones, la verdad no dio resultados y se fue y ni a adiós nos dijo. Entonces esa es la realidad que está viviendo Sinaloa, que ya tenemos cinco meses en este clima de violencia y lo más triste es que no se ve la luz al final del túnel; no se ve para cuándo puede regresar la normalidad y que la gente pueda salir sin miedo a las calles”, dijo Torres Félix.

“En Culiacán, a las 7 de la tarde-noche prácticamente está desolado, la gente ya está refugiada en sus casas, muchos restaurantes han cerrado, muchos comercios han cerrado, no hay el dinamismo que tenía antes Culiacán y esa es la realidad, aunque el Gobierno lo niegue una y otra vez”.

Reiteró que la postura de Movimiento Ciudadano será siempre firme para denunciar la falta de resultados en el tema de seguridad por parte de los tres niveles, ya que todo este asunto y hechos violentos han pegado duro en la economía del estado y sus habitantes.

“No podemos tapar el sol con un dedo; Sinaloa tiene cinco meses ya viviendo en la incertidumbre, en el temor y en el miedo. Ha habido muchísimos asesinatos, carros despojados, casas quemadas, vehículos quemados, gente levantada, etcétera. Entonces, aunado a ello, la economía está prácticamente semiparalizada, se han cerrado muchos locales, se ha habido mucha pérdida de empleos”.

“Nosotros lo que exigimos son resultados, lo que exigimos es que regrese la paz y la tranquilidad de ya a Sinaloa. Ocupamos gobiernos más sensibles, gobiernos que no evadan la realidad, gobiernos que sean empáticos con la gente y que no se volteen para otro lado”.