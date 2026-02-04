Omisiones, estancamiento y posibles bloqueos en el caso, denuncia madre de Carlos Emilio a 4 meses de su desaparición

MAZATLÁN._ A más de cuatro meses de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio, ocurrida el pasado 5 de octubre en Mazatlán, su madre, Brenda Valenzuela Gil, aseguró que la investigación no registra avances sustanciales y acusó una serie de omisiones, dilaciones y bloqueos institucionales que, a su juicio, han impedido el esclarecimiento del caso.

En entrevista con Noroeste, la madre del joven señaló que, a pesar de las múltiples reuniones y gestiones con autoridades de la Vicefiscalía de la Zona Sur del Estado de Sinaloa, la información con la que cuentan hoy en día es prácticamente la misma que el día de la desaparición.

Para Valenzuela Gil, el caso se mantiene en el mismo punto que el primer día al no contar con líneas de investigación claras, sin responsables identificados y con más preguntas que respuestas, pese a la existencia de videos del momento de la privación de la libertad de Carlos Emilio.

“No existe un avance como tal. Porque yo le he cuestionado muchísimo a las autoridades en Sinaloa y, básicamente, contamos con lo mismo que se contaba desde el propio 5 de octubre”, comentó.

“Les he pedido mucho que me digan en qué consisten todas esas investigaciones, todas esas diligencias, todo ese trabajo que de palabra me dicen por cuatro meses y que no logramos ver resultados”.

Aunque reconoció que los procesos legales implican protocolos y tiempos, consideró inaceptable que, tras cuatro meses, no exista una sola línea de investigación definida o algún avance en el caso.

“Obviamente, yo sé que el único resultado que a mi finalmente me pudiera conformar es tener de regreso a mi hijo, pero más allá de eso, logro entender que jurídica y legalmente, hay procesos, hay protocolos y hay tiempos que se tienen que respetar y seguir”, señaló.

“Sin embargo, considero que es totalmente fuera de entendimiento creer que cuatro meses de trabajo, de investigación, no se vean reflejados en un resultado real, porque al día de hoy no se tienen líneas de investigación, no hay ni un solo responsable”.

Uno de los principales cuestionamientos de la familia gira en torno a los videos del establecimiento donde Carlos Emilio fue visto por última vez, donde, de acuerdo con Brenda, el material muestra que el joven no salió por voluntad propia, sino acompañado por otras personas.

Sin embargo, afirmó que la información compartida por las autoridades ha sido parcial, además de existir irregularidades en el tratamiento de las pruebas, cuestionando por qué no se actuó con rapidez para preservar evidencias, la razón de que los cateos se realizaron días después, una presunta manipulación de grabaciones y el por qué no se informa con claridad qué datos se recuperaron de los equipos asegurados.

“Creo que el caso está lleno de bloqueos, de obstrucciones. Es como si la misma autoridad se resistiera a resolver o tomar las cartas en el asunto con la debida importancia y apegados a los tiempos ya lo que marca o establece la ley en estos casos”, declaró.



Indigna sugerencia de aplazar diligencias por Carnaval

Una de las situaciones que ha causado indignación a Valenzuela Gil y su familia, es el hecho de que personal del área de desapariciones de la Vicefiscalía de la Zona Sur de Sinaloa sugiriera reconsiderar o aplazar algunos actos de investigación debido a la cercanía de las fechas del Carnaval, argumentando complicaciones logísticas.

“Es completamente inaceptable que antepongan una celebración, una fiesta, cuando en medio de todo eso no solo está el caso de mi hijo. En el estado (Sinaloa) hay asesinatos, desapariciones, atentados diarios, para que se le esté dando relevancia a un carnaval y se le esté promocionando por encima del dolor y de la tragedia de tantas familias”, señaló.

“Lejos de que yo crea ser bien visto, para todos nosotros que estamos atravesando por esto, no hay otras palabras más que cinismo o burla, en el sentido de que esa celebración, invisibiliza todos estos casos de desaparición que estamos padeciendo”.

Además, añadió que le parece contradictorio que las autoridades puedan coordinar amplios operativos de seguridad para eventos masivos como el Carnaval de Mazatlán, pero no se observen acciones similares frente a la crisis de desapariciones y violencia que enfrenta el estado.

Ante la falta de resultados, la familia ha asumido tareas de seguimiento por cuenta propia, acercándose a comisiones de búsqueda y recabando información que pudiera aportar al caso, aun cuando esto implique exponerse a riesgos.

“Hemos tenido que hacer una labor que no nos corresponde, pero somos los más interesados en encontrarlo. Lo hacemos con miedo, con amenazas, con la inseguridad que se vive, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados”, explicó.

En este sentido, la madre lamentó que, aunque autoridades estatales han mencionado públicamente el caso, como lo hizo recientemente el Gobernador Rubén Rocha Moya, quien aseguró que se sigue trabajando en el caso, ella no ha recibido comunicación directa ni informes concretos sobre avances.

A pesar del desgaste emocional, los traslados constantes entre estados, la incertidumbre y la frustración, Brenda Valenzuela Gil sostiene que no perderá la esperanza de poder volver a ver a Carlos Emilio.

“Sigo de cualquier manera teniendo esa confianza y esa esperanza, porque quizás a lo mejor ya estemos cerca de que con estos cuatro meses de investigación, finalmente algo de todo eso que se presume, se investiga, pueda dar resultados y pues podamos tener una sorpresa favorable”, puntualizó.