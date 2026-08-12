$!Omiten integrantes del Cabildo Juvenil 2026 el tema de la inseguridad en su primera sesión

A pesar de que la violencia que se vive en este municipio y en Sinaloa afecta a todos los habitantes, los integrantes del Cabildo Juvenil 2026 de Mazatlán omitieron el tema de la inseguridad en su primera sesión realizada este miércoles tras rendir protesta. La propia Presidenta Municipal Juvenil, Ylse Jovanna Chávez Cárdenas reconoció que este es un tema que más les ha interesado, pero no se mencionó. “Eso sí es una de las cosas que más nos han interesado, pero no se mencionó, era una de mis propuestas, pero no pude comentarla en Cabildo dado que que llevo la sesión, pero mi propuesta inicial para quedar en este Cabildo Juvenil era una aplicación en la que tú reportabas cualquier situación en la que encontrabas ya sea de inseguridad o violencia que reciben en las casas”, añadió Chávez Cárdenas en entrevista tras la toma de protesta.

Agregó que con esta propuesta de aplicación desde el teléfono se tiene la facilidad de comentar, participar y decir en qué situación se encuentra la persona o en dónde se encuentra una situación de riesgo, pero le comentaron en el Ayuntamiento que ya existe una aplicación que se llama Mazatlán APP donde se puede comentar absolutamente cualquier decadencia ya sea falta de espacios deportivos, inseguridad, violencia, entre otras situaciones. “Siento que sí fue algo que nos pudo faltar, pero tristemente a veces comentamos y no podemos encontrar una solución tan pronta, pero a la próxima sí tendremos mucho en cuenta lo de la seguridad”, continuó en entrevista tras la primera sesión del Cabildo Juvenil 2026, que este 12 de agosto rindió protesta ante la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala. como parte del Día Internacional de la Juventud. Las y los integrantes de dicho Cabildo propusieron mantener limpias las playas, que es el principal atractivo turístico de Mazatlán, otros más que el problema sea atendido desde antes para que la basura no llegue al mar, el cuidado de los manglares, atender de manera preventiva el problema del suicidio y que se aproveche el movimiento de las olas para generar energías limpias. También propusieron enfocarse en el fomento de los valores porque también son un arma de prevención, que pueden ser bien utilizados, si se concientizara más sobre la democracia o cívicos se pudieran incrementar los temas de democracia, lo mismo en los tema del medio ambiente, entre otros.

La Presidenta Municipal Juvenil exigió en entrevista mucho compromiso de las autoridades con los jóvenes porque a veces hasta en la universidad les cancelan clases por problemas de inseguridad. “Más que nada exigiríamos mucho compromiso y más con los jóvenes porque a veces hasta en la universidad nos cancelan clases y no podemos ir a estudiar por la misma situación de inseguridad y no solamente algo municipal, sino también algo estatal”, añadió Chávez Cárdenas sobre la violencia que se incrementó en Sinaloa desde el 9 de septiembre del 2024 y que se ha intensificado en las últimas cuatro semanas en Mazatlán por la lucha entre facciones del cártel de Sinaloa.

“Entonces sí debemos de hablar con las autoridades adecuadas y que haya un equilibrio, sé que a veces no se puede combatir de una la inseguridad, pero que al menos estén presentes y que nos tomen en cuenta y que sepan que nos están quitando oportunidades porque no podemos salir de nuestras casas”. También dijo que es un honor haber sido nombrada como Presidenta Juvenil de Mazatlán porque está representando las voces de todos los jóvenes de este municipio.