Onda de calor seguirá presente en Mazatlán esta semana

A unos días de que la primavera dejé atrás a un invierno que apenas si llegó a sentirse, la onda de calor seguirá presente en el ambiente para la población en Mazatlán, alcanzado temperaturas máximas de hasta 30 grados, informó el meteorólogo local, Luis Torres Alarcón.

Mencionó que esta situación es resultado de los pocos días en que se vivieron bajas temperaturas, pues incluso enero no presentó frentes fríos tan gélidos como en años pasados, dejando a febrero como el mes donde llegaron temperaturas de 14 grados, mientras que marzo será el de transición.

“Efectivamente se vio algo atípico aquí en Mazatán. Nunca sentimos las bajas temperaturas, excepto solo unos dos o tres días que hubo registros. Estamos hablando entre los 14 y 15 grados; incluso enero, que es el mes donde se registran las temperaturas más bajas, pues no fue así, sino hasta febrero, periodo donde registramos las temperaturas más bajas de este invierno”, dijo Torres Alarcón.

”Ahora el clima empieza a cambiar, esto derivado que ya el día viernes, entra lo que es la primavera. Se nos está adelantando el cambio climático, ya que la semana pasada se presentó la primera onda de calor que afectó Sinaloa y terminó el domingo que acaba de pasar. Se prevé que otra vez el día jueves se esté pronosticando otra onda de calor que afecte territorio sinaloense”.

Señaló que esta nueva onda dejará temperaturas anormalmente altas en un periodo de varios días; es decir que la sensación de calor puede durar inclusive hasta un mes. Sin embargo, dicho pronóstico podría cambiar y cerrarse en temperaturas de 27 grados como sucedió esta semana.

”Ahora con la onda de calor que afectó el fin de semana, registramos temperaturas por arriba de los 30 grados de máxima. Eso nos dio un respiro porque finalizó la onda de calor y precisamente el día de ayer se registró una máxima de 27.5, mientras que las mínimas las tenemos durante las mañanas, todavía un poco más agradable”.

”Estamos hablando de temperaturas mínimas por debajo de los 20 grados y se prevé que persista con un amanecer agradable. Aquí en la zona costera de Mazatlán tendremos unas temperaturas máximas no tan drásticas, con temperaturas de entre los 27 a 30 grados”.

Comentó que los bancos de niebla que se han presentado en los últimos días, se deben a los cambios de temperatura que se registran en el mar, específicamente por la condensación de partículas en el ambiente, lo que produce la niebla. En tanto, añadió que aún restan nueve frentes fríos por venir en la temporada.

Sobre la próxima temporada de lluvias, indicó que justo ahora se está en una etapa de transición que abarca el trimestre de marzo, abril y mayo, dejando un panorama alentador a esta temporada para que haya bastantes precipitaciones en el año.