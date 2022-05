Opera en Mazatlán bandas de saqueadores de tarjetas bancarias; le roban casi 60 mil a una adulta mayor

Al menos dos bandas de saqueadores de tarjetas bancarias en cajeras automáticos operan en Mazatlán donde varias personas han sido sus víctimas en las últimas dos semanas. Una de ellas de Mazatlán, adulta mayor, a la que le saquearon casi 60 mil pesos, producto de los ahorros que le dejó su esposo antes de fallecer.

Se trata de grupos de tres personas cada uno, dos hombres y una mujer, quienes se colocan dentro de los cajeros automáticos y sus víctimas son adultos mayores que acuden a realizar sus retiros.

Uno de los recientes casos se registró el jueves por la tarde en los cajeros automáticos de la sucursal de Banorte, ubicada por la Avenida Rafael Buelna y la calle Doctor Jesús Kumate, en Mazatlán.

De acuerdo a una de sus víctimas, que por razones de seguridad no quiso que se dijera su nombre, ella ingresó alrededor de las 18:30 horas del pasado jueves 12 de mayo a los cajeros automáticos de la sucursal mencionada. Dice que adentro, en los cajeros estaban dos hombres y una mujer. Uno de los hombres se le acercó, le arrebató su tarjeta y le dijo que tenía que limpiarla porque se estaban trabando, hizo como que la limpiaba y en un descuido le entregó otra tarjeta y se salió de inmediato. Esta señora ingreso la tarjeta que le dieron y al teclear su nip se dio cuenta que no correspondía, sacó la tarjeta y se dio cuenta que no era la suya, Pero cuando tecleó su nip, ya tenía atrás de ella a la mujer, cómplice del que le arrebató la tarjeta,

Asustada y con temor a sufrir una agresión, se salió de los cajeros y les comunicó por celular a su familia lo ocurrido y que fueran a apoyarla,

“Yo estoy segura que el tipo que me quitó la tarjeta para limpiarla se la dio al otro hombre y con el nip que me vio la mujer se dedicaron rápidamente a saquearla realizando retiros y compras por 59 mil pesos”, dijo la señora víctima del robo,

“Mientras yo le hablaba a mi familia de lo ocurrido, de inmediato ellos hicieron un retiro de 10 mil pesos, luego ingresaron al Sams, que está muy cerca del banco y realizaron una compra por 49 mil pesos, (de dos teléfonos iphone y un retiro de 2 mil pesos) todo en cuestión de minutos, no batallaron para nada en realizar esas compras en el SAMS”.

Dice que reportaron al banco lo sucedido y bloquearon la tarjeta, pero ya habían saqueado la tarjeta. También acudieron al SAMS pero le dijeron que tenían que poner denuncia para poder checar los videos.

Señala que acudieron a presentar la denuncia ante una agencia de Ministerio Público en la Unidad Administrativa para que ellos soliciten los videos tanto dentro de los cajeros de Banorte como del SAMS y poder actuar.

De acuerdo a versiones de clientes bancarios, son varias quejas que hay y que no solo este grupo de ladrones opera en Mazatlán, hay otro también de tres personas que ha sido visto merodeando los cajeros automáticos de diferentes sucursales en Mazatlán.