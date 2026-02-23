$!Operan rutas de camiones con normalidad este lunes en Mazatlán

Luego de los incidentes del domingo en Villa Unión, los cuales obligaron a que la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán solo tuviera rutas en zonas céntricas y turísticas durante el día, este lunes el transporte público operó con normalidad y al servicio de los usuarios desde temprano. A pesar de que en las escuelas sí hubo un ausentismo marcado del alumnado, en las calles los camiones comenzaron a trabajar a sus horas comunes y con las rutas de siempre, tanto por parte de la Alianza como de las Águilas del Pacífico, a quienes se pudo ver sobre las calles.

Hasta antes de las 10:00 horas, la Alianza de Camiones Urbanos no había emitido ningún comunicado sobre alguna suspensión en partes como la salida norte o la salida sur, por lo que durante las siguientes horas los trayectos se llevaron a cabo con normalidad, aunque con pasaje moderado. En redes sociales algunas personas mencionaban que pudieron tomar sus transportes con éxito al ir a trabajar, mientras que otros decían que algunas rutas estaban tardando mucho en pasar; sin embargo, al final si estaba cumpliendo los recorridos por toda la ciudad. Por la Avenida Ejército Mexicano, una de las principales en la ciudad, se pudo observar que varias unidades transitaban de punta a punta recogiendo el pasaje.