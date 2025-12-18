$!Operará Alianza de Camiones Urbanos al 50% de unidades en Navidad y Año Nuevo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una reducción en el número de unidades en circulación en un 50 por ciento, el transporte público de Mazatlán mantendrá sus operaciones durante los días festivos del próximo 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, para brindar atención a la ciudadanía.

El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Efrén Landell Osuna, señaló que se tomó esta decisión debido a la baja afluencia de usuarios que se registra durante Navidad y Año Nuevo.

Además, expresó que, sumado a la baja afluencia, se trata de días de asueto para una parte importante de los operadores de camiones urbanos, donde muchos deciden no laborar.

“Ya tuvimos pláticas con el sindicato para que se coordinen con los operadores, porque no todos salen a trabajar esos días, pues son días de asueto para ellos, pero no podemos dejar a la ciudad sin transporte”, comentó.

“Entonces, para que sí haya carros, se va a coordinar que haya más del 50 por ciento de las unidades trabajando tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero”.