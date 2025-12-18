$!Operará Alianza de Camiones Urbanos al 50% de unidades en Navidad y Año Nuevo en Mazatlán

MAZATLÁN._ Con una reducción en el número de unidades en circulación en un 50 por ciento, el transporte público de Mazatlán mantendrá sus operaciones durante los días festivos del próximo 25 de diciembre y el 1 de enero de 2026, para brindar atención a la ciudadanía.
El presidente de la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán, Efrén Landell Osuna, señaló que se tomó esta decisión debido a la baja afluencia de usuarios que se registra durante Navidad y Año Nuevo.
Además, expresó que, sumado a la baja afluencia, se trata de días de asueto para una parte importante de los operadores de camiones urbanos, donde muchos deciden no laborar.
“Ya tuvimos pláticas con el sindicato para que se coordinen con los operadores, porque no todos salen a trabajar esos días, pues son días de asueto para ellos, pero no podemos dejar a la ciudad sin transporte”, comentó.
“Entonces, para que sí haya carros, se va a coordinar que haya más del 50 por ciento de las unidades trabajando tanto el 25 de diciembre como el 1 de enero”.
Landell Osuna detalló que la decisión se tomó tras un proceso de coordinación entre el sindicato y los propios choferes, con la finalidad de mantener un equilibrio entre la operación del servicio y las condiciones laborales del personal.
Asimismo, indicó que a pesar de la disminución en la flota activa, los horarios de operación no presentarán ningún cambio, por lo que las rutas trabajarán bajo los esquemas habituales, iniciando recorridos desde las primeras horas de la mañana, aproximadamente entre las 05:00 y 06:00 horas, para concluir cerca de las 22:00 horas.
“Hasta ahorita no tenemos ninguna otra instrucción, entonces sería el mismo horario, el mismo horario laboral”, declaró.
El dirigente comentó que, con esto, la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán busca ofrecer certidumbre a los usuarios que requieren trasladarse por motivos laborales, familiares o personales durante los días festivos.
Aunado a ello, reiteró que el servicio no se suspenderá en ningún momento, solamente tendrá una frecuencia menor en algunas rutas, por lo que recomendó a la ciudadanía planear con anticipación sus traslados, salir con tiempo suficiente y considerar posibles lapsos de espera más largos de los habituales, especialmente en horarios de menor demanda.
Finalmente, Landell Osuna señaló la disposición de la Alianza de Camiones Urbanos para atender a los usuarios y garantizar un servicio ordenado durante estas fechas, destacando que las medidas adoptadas buscan responder de manera responsable a la dinámica propia de los días festivos, sin afectar de manera total la movilidad de la ciudad.