Operativo de Día de Muertos se vivió con saldo blanco, asegura Alcaldesa de Mazatlán

Como un éxito rotundo que entregó excelentes resultados calificaron las autoridades municipales el Operativo de Día de Muertos que se implementó en Mazatlán los días 1, 2 y 3 de noviembre, donde el puerto recibió a más de 50 mil personas entre las visitas a los diferentes panteones, la Callejoneada 2024 y el partido de Liga MX entre Cañoneros y el Club América.

En rueda de prensa, la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez anunció que los eventos del fin de semana dejaron una derrama económica de 460 millones de pesos para Mazatlán, al mismo tiempo que confirmó que no tuvieron mayores incidentes que lamentar durante estos primeros días de noviembre.

“Queremos informarles de los excelentes resultados que obtuvimos en el Operativo del Día de Muertos que este fin de semana comprendió los días viernes 1 al domingo 3, donde ocurrieron varios eventos muy importantes en nuestro municipio, de los cuales afortunadamente me congratula informarles que no tuvimos mayores incidentes que lamentar gracias al comportamiento impecable de nuestra ciudadanía”, declaró Palacios Domínguez.

“Hay una derrama económica de 460 millones de pesos; es un estimación que tenemos puesto que vivimos un gran fin de semana, y sobre todo recalcar que como informa el Secretario de Seguridad, hubo un saldo blanco en lo que fue el Operativo de Día de Muertos que es lo importante, para que todos los mazatlecos sepan sobre este esfuerzo”.

Junto a Estrella Palacios, también dieron su reporte Jaime Otoniel Barrón Valdez, de la Secretaría de Seguridad; Karla Camacho, de Servicios Públicos; Fernando Quintero, de Oficialía Mayor, y Óscar Roberto Osuna Tirado, de la Coordinador de Protección Civil, quienes dieron a conocer cifras de sus trabajos en el Operativo de Día de muertos.

Karla Camacho explicó que en su dirección se hicieron trabajos previos en cada uno de los panteones municipales por parte de los equipos de Parques y Jardines, y Alumbrado Público.

Reportó que en el Panteón No. 2 “Ángela Peralta” tuvieron limpiezas de 75 jornadas para mantener a tope la limpieza y pintura de la fachada y dentro con los pasillos.

En el panteón No. 3 se hizo limpieza general con el retiro de maleza, flores marchitas y jarrones rotos, mientras que se limpiaron 450 metros cúbicos de basura y se generaron 350 jornadas laborales para la habilitación de dos piletas y limpieza de la fachada de la capilla.

En el panteón No. 4 tuvimos asesoría para ciudadanos que no lograban identificar la tumba de sus familiares, por no haber asistido en bastante tiempo.

Por su parte, Jaime Otoniel Barrón, titular de Seguridad Pública, mencionó que la estrategia preventiva de seguridad estuvo coordinada por los tres órdenes de gobierno, vigilando 10 panteones de la zona urbana y rural de Mazatlán desde las 6:00 horas por parte del personal policial para garantizar el orden en diversos vehículos.

Dijo que se estima una afluencia de 40 mil 324 personas entre los asistentes a la decena de panteones municipales.

En cuanto a los resultados de la callejoneada se tuvo una participación con 31 elementos, cuatro motocicletas, dos ambulancias y tres bicicletas; fue necesario el cierre de vialidades para el recorrido, así como seguridad antes, durante y después del evento, destacando resultado positivo sin novedades.

En lo que respecta al día viernes con el partido de la Liga MX entre Mazatlán FC y el Club América de la Liga MX, Barrón informó que se tuvo una asistencia de aproximadamente 20 mil personas en el Estadio El Encanto, con resultados positivos.

Protección Civil reportó que durante Día de Muertos tuvieron cinco atenciones de primeros auxilios, 15 acciones preventivas y correctivas y un control de incendios, esto en los recorridos que se hicieron en los panteones el día 1 y 2.

Posteriormente en la Callejoneada, contaron con un operativo de 20 elementos, cinco unidades de emergencia para su resguardo en la Plazuela Machado, Teatro Ángela Peralta. Sin incidentes y saldo positivo.

Asimismo, el Oficial Mayor indicó que en los panteones hubo 124 permisos otorgados a comerciantes locales en panteones y 24 puestos en la Callejoneada sin novedad.

En el partido de futbol de El Encanto hubo tres puestos de mercancía pirata asegurados y remitidos al juzgado, y dos puestos de hot dogs sancionados por operar sin permiso.