Operativo de Seguridad de Verano en Sinaloa dará prioridad a sitios con mayor afluencia: Seguridad Pública

Tras confirmar que este viernes se dará en Mazatlán el banderazo de inicio del Operativo de Seguridad de Verano en Sinaloa, el Secretario de Seguridad Pública Estatal, General Sinuhé López Téllez, precisó que en este despliegue se dará prioridad a los centros recreativos y a las playas de mayor afluencia de bañistas.

“El día de mañana vamos a estar otra vez por acá en Mazatlán para que a las 10:30, los invitamos a todos para que nos acompañen, vamos a hacer el banderazo de inicio del Operativo de Vacaciones de Verano, la prioridad son los centros recreativos, las playas donde hay mayor presencia de visitantes, de turistas locales para garantizar la seguridad y la sana diversión”, expresó en entrevista.

“Las carreteras federales van a estar a cargo de la Guardia Nacional, las carreteras estatales en coordinación con los municipios y Secretaría de Seguridad Pública”.

Manifestó que con respecto al Operativo de Seguridad por el periodo vacacional de verano no hay una acción específica para Escuinapa donde se han registrado varios hechos violentos recientemente, ahí se va a mantener lo que ya se viene realizando.

“Con motivo de los acontecimientos que ha habido en los días anteriores se hizo un despliegue del Grupo interinstitucional que ahí mantiene la presencia para atender principalmente o capturar a los generadores de violencia”, continuó.

Invitó a la población a confiar en los operativos que se realizan por parte de los tres niveles de gobierno que realizan acciones de reconocimiento en la cabecera municipal de Mazatlán en las comunidades de la zona serrana para evitar que se sigan cometiendo homicidios.

Ante el asesinato la tarde del miércoles de una señora en la Colonia Gabriel Leyva, en Mazatlán, dijo que desafortunadamente se han presentado estos eventos lamentables que han sido catalogados como feminicidios y se tiene mucha coordinación con autoridades federales que se encuentran en este municipio para atender ese tipo de violencias.