Opina dirigente de abogados en Mazatlán que autoridades han quedado a deber en seguridad

Ante los problemas que están enfrentando diversos sectores del Estado debido a la violencia, el nuevo presidente del Colegio de Abogados “Marco Antonio Arroyo Camberos”, Jesús Enrique Alcaraz Rendón, opinó que la estrategia de seguridad implementada en Sinaloa no ha dado los resultados esperados y se debe reconocer que existen fallas para corregirlas.

Señaló que la falta de resultados positivos por parte de las autoridades, ha provocado que no haya tranquilidad para la población; además de que la actividad económica en municipios como Mazatlán, sigue generando incertidumbre entre ciudadanos, turistas y empresarios.

“El tema de la seguridad ha perjudicado en la cuestión de la economía aquí en Sinaloa, en Mazatlán; entonces hay que alzar la voz para que las autoridades sigan actuando, porque últimamente se ha visto que está un poquito mal la actuación en cuestiones de tratar de combatir la inseguridad; ha faltado algo por parte de ellos”, expresó.

Sostuvo que el primer paso para revertir la situación es que las propias autoridades acepten que la estrategia presenta deficiencias. Mientras reitera que no buscan regresar a la violencia de otras administraciones pasadas, sino el recuperar la tranquilidad para realizar actividades cotidianas sin temor.

“Que reconozca la autoridad que en algunas cosas está fallando. Mientras la autoridad no reconozca que hay una falla en la implementación de la seguridad, vamos a seguir igual. Aquí la cuestión es que reconozca la autoridad y actúe. Tampoco queremos que vuelva a lo que eran gobiernos anteriores, donde hubo muchas personas que perdieron la vida, pero sí de una manera en que la gente se sienta tranquila y podamos salir a restaurantes, pueblos mágicos y vacaciones”.

“Ahorita no puedes ni planear tus vacaciones por carretera, porque no sabes en qué momento te vas a topar con personas con las cuales pongas en peligro a tu familia. Esperemos que la autoridad refuerce un poco más este tema y que puedan regresar los tiempos que teníamos anteriormente”.

Cuestiona cambios de funcionarios

Alcaraz Rendón también expresó su sentir sobre los recientes movimientos políticos en Sinaloa, los cuales considera que han sido desafortunados debido a que los funcionarios electos deberían concluir el periodo para el que fueron elegidos, y no pedir permiso para subir a otro cargo.

“Creo que en los cambios que ahorita han pasado, el funcionario que llega y que es votado en su momento en una elección popular, pues lo normal sería que terminara su encargo; entonces, creo que es malo que estén dejando el cargo para ir y buscar otras unidades de trabajo, otros curules, otras administraciones”.

Respecto a la situación del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, indicó que cualquier señalamiento debe ser atendido por las autoridades competentes, siempre con apego a la legalidad y sin omisiones de ninguna parte de Gobierno.

“Yo en este momento no le puedo decir que realmente exista una responsabilidad de él o no, pero si realmente hay algo en cuestiones de documentos, lo que se dice que existe en contra de alguna autoridad, se debe actuar, y que la autoridad no sea omisa en esos casos”.