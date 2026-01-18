Oposición en Sinaloa impulsa unidad y no descarta alianzas rumbo al 2027

MAZATLÁN._ En medio de un escenario de inseguridad y deterioro económico en Sinaloa, la Diputada por el Partido Revolucionario Institucional, Paola Gárate Valenzuela; y la presidenta estatal del Partido Acción Nacional, Wendy Barajas Cortés, coinciden en que la única vía para rescatar al estado es la unidad entre partidos y sociedad de cara a las elecciones de 2027.

Ante este escenario donde resalta la violencia, la crisis económica y el desperfecto de la gobernabilidad, Gárate Valenzuela y Barajas Cortés expresaron que es importante dejar de lado intereses partidistas y priorizar el bienestar de la población, reiterando que la elección local en Sinaloa no debe verse como un proceso electoral más, sino como un momento decisivo para el futuro del estado.

Gárate Valenzuela comentó que, a pesar de las diferencias políticas a nivel nacional, en lo local se requiere unidad entre partidos y ciudadanía para enfrentar la situación, asegurando que la continuidad de las mismas fuerzas en el poder representaría la permanencia de un modelo de gobierno ligado a la delincuencia organizada.

“En Sinaloa no se trata de una elección más, en Sinaloa se trata de vida o muerte. En Sinaloa se trata de que continúe o no un narcogobierno, porque son eso, entonces, ocupamos ir juntos, no hay de otra”, comentó.

“Tenemos que quitarnos el interés personal, el interés de grupo, el interés del color de un instituto político para ponernos la camisa de Sinaloa todos”.

La legisladora enfatizó que la unión deber ser más allá del PRI y el PAN e incluir también a otros actores políticos y ciudadanos sin afiliación partidista para construir una alternativa sólida que permita “rescatar” al estado.

Asimismo, Gárate Valenzuela advirtió que una “tercera vía” no sería suficiente para enfrentar el escenario actual, señalando que en Sinaloa la decisión debe ser clara, el sumar esfuerzos para evitar que Morena siga debilitando al estado en medio de la violencia que golpea a la entidad.

“No solo el PRI y el PAN, también el Movimiento Ciudadano, el PAS también, y los nuevos partidos, así como los ciudadanos que no quieren ni un partido porque no alcanza la tercera vía. Tienen que decidir, o están con Morena o están acá, al menos en Sinaloa”, dijo.



Ve PAN oportunidad de unidad sin descartar alianzas

Por su parte, Wendy Barajas Cortés aseguró que es momento de unir esfuerzos ante los problemas que enfrenta tanto Mazatlán como el estado en temas como la violencia, la crisis económica, el turismo y el sector agrícola, además de la crisis del agua.

“Yo creo que sí es momento de que unamos esfuerzos, pues a todos nos duele lo que está pasando en nuestro municipio y queremos por supuesto que le vaya mejor, es necesario decirle a este gobierno que está mal y que también hay personas que pueden sumar a Mazatlán más allá de las ideologías, más allá de los colores”, comentó.

Barajas Cortés reconoció que el PAN tiene directrices claras y que su presidente nacional anunció que el partido irá solo en las próximas elecciones, sin embargo, advirtió que en política nada está escrito, y que, si los números indican que Sinaloa necesita unidad, se analizarán posibles alianzas.

“Nosotros estamos trabajando aquí en Mazatlán y en Sinaloa con nuestra propia agenda. Nosotros traemos muy claro las directrices, lo que se necesita en el tema electoral, en el tema territorial, en el tema de causas, sin embargo, los números son muy fríos”, dijo.

“Si los números nos dicen que Sinaloa nos necesita unidos, pues bueno, ya trabajaremos en ese sentido, en ver si se pueden concretar alianzas y sorpresas se van a venir por aquí”.

La dirigente panista dejó claro que, aunque el PAN es la opción de oposición mejor posicionada en Sinaloa, cualquier decisión sobre alianzas será tomada con base en lo que le convenga al estado y a Mazatlán, no solamente en intereses partidistas.

“Creo que el PAN es el partido de oposición mejor posicionado, nosotros sin duda alguna somos la oposición y no vamos a tomar una decisión basada única y exclusivamente en los intereses del partido”, comentó.

“Nosotros estamos obligados a tomar la decisión en lo que le conviene y lo que necesita nuestro estado y nuestro municipio”.