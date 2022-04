Oposición intenta minar la Revocación de Mandato, pero el 70% apoya a AMLO, asegura Pedro Salmerón

En México hay historias que se cuentan mal, y en este contexto su mala interpretación deriva en posturas antagónicas, quizá, irreconciliables, manifestó el historiador Pedro Salmerón.

Entrevistado al término de su participación en la conferencia “La Batalla de Tenochtitlán”, en la Plazuela Machado, dentro del marco del Festival del Libro Mazatlán 2022, Salmerón expresó que un ejemplo de ello son los temas de la Revocación de Mandato y la carta enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Gobierno y Corona españoles, en donde les plantea reconocer los agravios perpetrados durante La Conquista.

-- ¿Consideras que hay dos formas de contar el ejercicio de Revocación de Mandato, la de la oposición y la de AMLO?

“Una se da en Twitter y en Facebook, y en los medios de comuncación, (la de la oposición), pero el 70 por ciento del País seguimos apostando por Andrés Manuel”, aseguró el historiador.

Lo que la derecha quiere reflejar de este País es una superficie muy escandalosa, pero no quiere que se realice este ejercicio que será permanente para quitar o ratificar a las autoridades, de acuerdo con los resultados que ofrezcan a la mitad del camino, precisó Salmerón.

Cuando el Presidente planteó este ejercicio, destacó, lo hizo para que en las elecciones intermedias federales, se incluyera una boleta con la revocación, incluso no habría más gasto, pero la derecha se opuso.

Sobre la petición de AMLO al Gobierno y Corona españoles para que ofrezcan disculpas a los pueblos originarios de Mesoamérica, por los agravios cometidos durante La Conquista, dijo que es el mismo caso.

“Alguna gente no quiso entender la carta en la que el Presidente López Obrador pedía al Gobierno español, no a los súbditos (ciudadanos españoles), le pidiera perdón no a México, sino a las naciones originarias (aztecas, mexicanas, mayas, olmecas)”, expresó.

Esa carta, expuso, llama a la reconciliación histórica no solo entre los pueblos de México y España, sino entre los mexicanos.

Algunos pueblos no se sometieron a los españoles, por eso hablan su lengua materna

El historiador Pedro Salmerón manifestó que durante el periodo de La Conquista, hubo pueblos originarios que no se sometieron a los españoles, por lo que no fueron colonizados y preservaron su lengua materna, como fue el caso de los huicholes, entre Nayarit y Jalisco.

Incluso, desmitificó el que Hernán Cortés, quien a la postre sometió a los mexicas tras dos años de asedio a la gran ciudad Tenochtitlan, haya sido un excelente estratega militar, como lo refiere la historia que se ha contado por siglos.

“Puede ser estratega militar quien perdió 19 batallas entre 1519 y 1521 (caída de Tenochtitlán)”, preguntó a los asistentes a la charla.

Eso sí, manifestó, no se le puede negar que era valiente y arrojado, pero jamás buen líder militar.