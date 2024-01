Con la consigna de que se apliquen las sanciones correspondientes a quien resulte responsable, el Alcalde Édgar González Zataráin dio la orden de que se revisen los derrames en la zona de Playa Cerritos y el Estero del Yugo.

“Hay que multarlos o cerrarles ahí, desde ayer cuando vi los videos ordenamos que se metieran a la propiedad o vieran, obviamente tienen que pedir permiso para ver”, señaló sobre el caso del Estero del Yugo, donde es necesario ingresar a propiedad privada para detectar el origen.

Como este caso es común encontrarse, en donde la pérdida de agua, en muchos de los casos potable, se da en propiedades privadas donde se requiere el permiso para acceder, por lo que en ocasiones toman medidas como el cierre del suministro de agua.

Por su parte el director de Obras Públicas, Rigoberto Aramburo, mencionó que hasta el momento se sabía que el derramamiento en el área del Estero del Yugo provenía de una edificación cercana y se estaban realizando los monitoreos pertinentes de la mano de Jumapam para determinar si se trataba de agua de drenaje o potable.

“Es de una edificación, son unas reparaciones que se están haciendo, ahorita lo estamos monitoreando precisamente con Jumapam para determinar si corresponde a drenaje o agua potable, son unas reparaciones que se están haciendo por parte del desarrollo”, explicó.

En el tema de la alcantarilla con rebosamientos en el área del acceso a Playa Brujas, se comprometió a buscar la solución, así como dar con el origen del problema, que según comentó, en ocasiones recae en la responsabilidad de los restauranteros que no cuentan con trampas de grasa en sus establecimientos provocando taponamientos que detonan en estas situaciones.

“En este caso sí vamos a ser muy estrictos, yo voy a echarme la vuelta más tarde a ver qué está pasando con ese vertedero de agua, porque no podemos estar contaminando, sabemos que tiene problemas Mazatlán con el drenaje, pero hay que atacar lo más rápido posible todos los puntos, son muchos puntos”, precisó.

Advirtió que si se detecta responsabilidad por parte de los comercios o restaurantes se aplicarán las multas y sanciones que sean necesarias, solicitando que no existan reclamos ante estas acciones.

“Hemos sido muy estrictos y vamos a ser muy duros, por eso que aguanten, porque ahorita sí, todo mundo señala y que bueno, nos gusta, pero al rato que no anden defendiendo a los que vamos a cerrarles, multarlos y ser muy duros con ellos”.

“Muchos restauranteros se quejan y no digo que sea el caso, pero en otros lugares muchos se quejan y son los que provocan los taponamientos con las grasas, entonces al rato que les exijamos la trampa de grasa y que si no cumplen les cerremos van a estar ahí ‘pillando’ y ese es el asunto que no queremos”

Edgar Gonzalez recordó que hace muchos años si existían brigadas de supervisión, que se encargaban de exigir y revisar de manera constante el funcionamiento de las trampas de grasa, ya que una cosa es contar con ella y otra cosa utilizarla y limpiarla periódicamente, pues eso requiere de un trabajo permanente.

Pese a que los señalamientos más recientes fueron por los dos lugares antes mencionados, el Alcalde detalló que en el plan operativo de revisión en primer lugar están la zona del Centro Histórico y Zona Dorada por lo que este lunes se tendría una reunión a las 14:00 horas para ultimar detalles y preparar todo para iniciar el día miércoles.

“Queremos una buena coordinación para el tema de las multas y el tema del cierre, vamos a iniciar en dos puntos Centro Histórico y Zona Dorada y luego nos vamos a la zona de Cerritos, que son los puntos más conflictivos en el tema de restauranteros”.

“Todo nos toca a nosotros independientemente que lo ocasione un particular, por qué le toca a Jumapam, porque es el que tiene que regular, aunque sea una propiedad privada no tiene porque estar contaminando y tirando”.

Detalló que en los casos que Jumapam requiera el apoyo de Ecología y Medio Ambiente, Protección Civil o de Obras Públicas, estos darían el acompañamiento, pero Jumapam sería quien lleve la delantera en el tema de ordenamiento de fugas de agua limpia y de drenaje.

Coepris busca donde ‘grillar’ en vez de ponerse a trabajar

El Alcalde Edgar Gonzalez afirmó que el señalamiento que Cofepris hizo sobre la playa de Olas Altas, sobre los altos niveles de contaminación por enterococos, el cual llevó al cierre de la misma, no es la primera vez que se hace, sin embargo fue parte de un golpeteo político.

“Ese fue mal intencionado, ya descubrimos ahí, fue política y fue mal intencionado, nosotros los retamos a que hagamos estudios pero en el cuerpo de agua en la playa, no en dónde está el escurrimiento, si vas al escurrimiento no ocupas estudios para determinar que está contaminado”, señaló el Alcalde.

Aclaró que en ningún momento negó que existieran estos escurrimientos, sin embargo no al grado de provocar un cierre, por lo que el Edil atribuyó este acto como simple ‘grilla’.

“Fue una grilla interna ahí, ya la descubrimos y obviamente vamos a ser muy duros con ellos también nosotros”, advirtió.

Por otro lado exhortó a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa a ocuparse de los temas que les competen en los que existen irregularidades que no son sancionadas ni se les da seguimiento y ‘ponerse a trabajar como debe de ser’.

“Que atiendan lo que deben de atender Coepris, que se apliquen en lo que se deben aplicar, ahí están un montón de puesteros en vendiendo en la calle, los llamados rastros clandestinos, a la gente que expende la carne en los mercados o establecimientos no les piden la procedencia, andan buscando dónde ‘grillar’ en vez de ponerse a trabajar como debe ser”.