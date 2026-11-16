Este lunes por la mañana, el diácono Luis Gonzalo Viera Salas fue ordenado este lunes como nuevo presbítero en una celebración eucarística en la Catedral de este puerto encabezada por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras. Ante decenas de fieles, familiares del ahora nuevo presbítero, sacerdotes del sur de la entidad y religiosas, Monseñor Espinosa Contreras encabezó el ordenamiento de Viera Salas para pasar al segundo grado del ministerio sacerdotal y que es el presbiterado. “Te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación este colaborador que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico, te pedimos Padre Todopoderoso que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado”, añadió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, que comprende todo el sur de Sinaloa.







“Renueva en su corazón el espíritu de santidad, reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida”. En la celebración de ordenación, el Obispo le impuso a Viera Salas las manos en la cabeza, le ungió las manos con el Santo Crista, que se utiliza para las ordenaciones sacerdotales y en la cabeza para la consagración de los obispos, entre otros rituales. Se dio a conocer que el nuevo presbítero nació en Escuinapa, Sinaloa, el 18 de abril del 2001 y pertenece a la parroquia del Santuario de San Francisco de Asís, en esa cabecera municipal.





Es hijo de Gonzalo Viera Aguilar y Fabiola Salas Flores, es el menor de tres hermanos y sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Ingresó al Seminario Diocesano de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en 2016 e hizo sus estudios de preparatoria en el Colegio Remington del 2016 al 2019. “Realizó sus estudios de Filosofía durante los ciclos escolares 2019-2022 y los de Teología en los ciclos 2022 al 2026, recibiendo orden de diaconado en esta Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción el pasado 24 de abril por ministerio episcopal de don Mario Espinosa Contreras”, dio a conocer el Vicario General de la Diócesis de Mazatlán, Padre Jaime Aguilar Martínez.



