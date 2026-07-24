Ordenará Semarnat Playa Pinitos y revisará permisos de vendedores

Con la finalidad de garantizar el libre acceso de playas y el cumplimiento de la normatividad en la zona federal marítimo-terrestres, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales iniciará un proceso de ordenamiento en la zona de Playa Pinitos, así como el reforzamiento en la supervisión de permisos para vendedores ambulantes y prestadores de servicios.

Así lo dio a conocer el delegado en Sinaloa, Renato Ocampo Alcántar, quien destacó que las acciones se realizarán en coordinación con la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mazatlán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de ser necesario, con el apoyo de la Guardia Nacional.

Ocampo Alcántar señaló que Playa Pinitos se ha convertido en una de las prioridades debido a la saturación de comerciantes y a las irregularidades detectadas en el uso de permisos para la renta de sombrillas.

“Los Pinitos es una playa de todos los mazatlecos y creo que se necesita hacer un proceso de ordenamiento. Vamos a ordenar todo lo que tiene que hacer, como lo estamos haciendo con todas las demás áreas que regula la Semarnat”, expresó.

El ordenamiento consistirá en aplicar la ley y hacer valer las condiciones establecidas en los permisos ya otorgados, explicó, descartando que se trate de una ampliación del número de autorizaciones o de una redistribución de espacios.

En este sentido, explicó que uno de los principales problemas detectados es la presencia de vendedores que operan sin autorización, así como prestadores de servicios que exceden el número de sombrillas permitidas.

“El problema es que lo que hemos detectado es que hay mucha gente que no tiene permiso, así como también hay gente que si tiene permiso para cinco sombrillas, tiene diez”, declaró.

“Por eso estamos haciendo un proceso de ordenamiento para que las cosas caminen como deben de ser. Lo que hace falta es aplicar la ley y aplicar lo que determinan los permisos”, agregó.

Ocampo Alcántar mencionó que los permisos no autorizan apartar espacios de manera permanente, sino únicamente ofrecer el servicio de renta de sombrillas una vez que el turista decide dónde desea instalarse.

“El permiso es para que una persona llegue, un usuario, un turista, rente su sombrilla y ellos le ayuden a colocarla donde el turista quiere. Lo que sucede es que llegan y siembran las sombrillas, y eso no debe de ser, porque las playas son públicas”, señaló.

Además, comentó que esta práctica impide que los visitantes puedan utilizar libremente los espacios de playa, por lo que será uno de los principales aspectos que se supervisarán durante las inspecciones.

Renato Ocampo Alcántar reiteró que el objetivo no es impedir la actividad de los prestadores de servicios que cumplen con la ley, sino garantizar que las playas permanezcan como espacios públicos accesibles para todos los ciudadanos y visitantes, evitando la ocupación irregular y el acaparamiento de áreas mediante prácticas no permitidas.