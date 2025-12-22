Organiza DIF Mazatlán posadas y entrega de apoyos invernales

Un cierre de año con posadas y entrega de apoyos a la sociedad realiza el Sistema DIF Mazatlán durante el presente mes, informó el director José Luis Gómez Núñez, quien agregó que el 2026 todavía llegará lleno de retos por cumplir.

Señaló que la temporada de posadas navideñas fue muy fructífera para los niños y niñas beneficiados este año, ya que se realizaron cuatro celebraciones en zona rural y una en la zona urbana; mientras que aún están a la espera de tener una posada más, además del tradicional festejo del Día de Reyes.

“Estamos muy contentos. El trabajo que nos encargó nuestra Presidenta fue un reto muy grande, pero este reto viene más fuerte para el año 2026. ¿Cómo cerramos? Cerramos muy activos. De hecho, todavía a estas fechas seguimos trabajando, acabamos de terminar ya las posadas que se hicieron con muchísima gente, muchos regalos y mucha alegría”, indicó Gómez Núñez.

“Ahorita precisamente estamos ya haciendo el corte de lo que se entregó, de todas las sonrisas y de todas las alegrías que llevamos a muchas comunidades. Vamos a seguir trabajando en pro de la niñez de Mazatlán y de todas las familias. Y por supuesto también estamos listos ya para lo que será el festejo de Día de Reyes”.

Mencionó que también siguen trabajando en la campaña de apoyos invernales para colonias y personas vulnerables, misma que continuará en próximos días conforme llegue el frío.

En tanto, invitó a la población a reportar cualquier caso de gente de calle que necesite la ayuda.

“Hemos continuado con la entrega de apoyos invernales, y pues conforme avance la temporada, vamos a seguir entregando más apoyos invernales. Aprovechando para comentarles que si ven a alguna persona en situación vulnerable, favor de marcar al 072 o al 911, para nosotros tener un reporte y poder acercarnos para poder asistir a apoyarlas”.

“Sí ha habido peticiones que se nos ha hecho y se han atendido, sobre todo también con los mismos apoyos invernales, que consisten en la cobija, la colchoneta, obviamente, la despensa, y pues hemos estado acudiendo a todas partes que se necesiten”.



Van contra trabajo infantil

De igual modo, Gómez Núñez indicó que ya se puso en marcha el operativo para detectar el trabajo infantil durante la temporada de vacaciones invernales, el cual hace junto a Protección Civil y la Policía Municipal.

Hasta el momento no se ha tenido algún caso, pero están alertas por si se presentan en calles o avenidas de la ciudad.

“Sí, por supuesto, ya se hizo el arranque de dicho operativo; estamos trabajando con Seguridad Pública, Protección Civil para acudir a los llamados y sobre todo a la Procuraduría del Sistema DIF Mazatlán, que tendrá que hacer el trabajo y con mucho gusto les vamos a estar compartiendo los números que nos vayan arrojando”.