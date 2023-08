Posterior a la supervisión que realizó la Síndica Procuradora al ex Secretario de Presidencia, Loar Susek López Delgado, el Órgano Interno de Control abrió un expediente que investiga gastos no comprobados, informó Claudia Magdalena Cárdenas Díaz.

“Hasta ahorita hay un procedimiento en el Órgano Interno de Control, derivado también de una supervisión de la Sindicatura en Procuración, entonces ya será el Órgano Interno de Control quien haga ahí la respectiva investigación, es sobre el tema de gastos a comprobar”, declaró.

Con el objetivo de no vulnerar el proceso, Cárdenas Díaz mencionó no estar facultada para difundir más datos al respecto, solo manifestó que este señalamiento por parte de la Sindicatura en Procuración se hizo hace aproximadamente tres meses.

“Voy a consultarlo con mis abogados y si podemos dar los datos o hasta donde se puedan dar los datos con mucho gusto,... estos gastos vienen, si no mal recuerdo del año pasado y se llevó a cabo la investigación y vemos que son gastos que todavía no se comprueban”, dijo.

Sobre el tema de las denuncias en contra de ex funcionarios del Instituto de Cultura, comentó que una de ellas es derivada de una investigación que la Sindicatura en Procuración realizó desde el año pasado, a la cual se han sumado otras más.

“Cuando hubo el cambio de director se anunció que se habían levantado varias actas, yo las solicité, no me las han proveído a mí, pero me da gusto que se haya seguido con la investigación, que ya sea una autoridad competente quien decida qué responsabilidades fincar ahí”, expresó.

La Sindicatura en Procuración ha hecho distintos señalamientos por denuncias que han recibido contra policías e incluso contra titulares de las distintas direcciones del Ayuntamiento por malos tratos a su personal, que señaló continúan abiertos aun cuando los directores hayan salido de la dependencia.

“Los procesos siguen, nosotros tenemos una responsabilidad como funcionarios posterior a cuando salimos, siempre nos vamos con la responsabilidad”, sentenció.