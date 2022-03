Órganos electorales gozan de gran confianza ciudadana: Córdova

Los órganos electorales y el Instituto Nacional Electoral gozan de una credibilidad pública muy importante, que va del 65 y al 73 por ciento, lo cual habla de una institución que goza de una gran confianza ciudadana, manifestó el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

“No es la primera vez que se descalifica a las autoridades electorales, sí es la primera vez y es algo novedoso en México y en el mundo, que estas descalificaciones provengan de circuitos gubernamentales”, recalcó Córdova Vianello la tarde del viernes en entrevista en este puerto.

“Lo primero que hay que decir es que el INE no está en contra ni se confronta con ningún partido ni con ningún gobierno, por eso es importante señalar que más allá de estos ataques el INE lo único que ha hecho es aclarar y explicar a la ciudadanía muchas acusaciones que se hacen sin fundamentos o sin una base de veracidad”.

Reiteró que los órganos electorales gozan de credibilidad pública muy importante.

“Los órganos electorales y el INE en particular, y esto es una paradoja, hoy gozan de una credibilidad pública muy importante, los índices de credibilidad de acuerdo con distintos sondeos de opinión del INE hoy oscilan entre el 65 y el 73 por ciento, lo cual habla de una institución que goza de una gran confianza ciudadana porque es para la ciudadanía para quien trabajamos”, continuó el consejero presidente del INE, entre otros puntos.

“Entonces miren yo lo quiero ver como partes (los ataques que hacen actores políticos al INE y a sus consejeros), sin duda son preocupantes, sobre todo porque el INE no ha hecho otra cosa sino hacer su trabajo, aplicar las normas, hoy se dice que el INE aplica censura, la prohibición de propaganda gubernamental está establecida en la Constitución y en la ley, ni la ley ni la Constitución la hizo el INE, la hicieron las mayorías parlamentarias que convinieron poner en la ley medidas que probablemente no son las más pertinentes, pero que no nos toca juzgarlas a nosotros”.

Recalcó que la prohibición de la propaganda gubernamental, más allá del decreto que aprobó el Congreso de la Unión tratando de reinterpretar lo que dice la ley, está establecida desde el 2019 para la revocación de mandato en el artículo 35 Constitucional.

“Por eso el Tribunal Electoral por un lado y el INE por otro lado a través de su Comisión de Quejas y Denuncias han establecido que ese decreto, pues se agradece como una manera en la que el Congreso nos dice cómo según ellos se tiene que interpretar la ley que ellos hicieron, pero evidentemente no puede estar ni por encima de una constitución ni se puede aplicar a un proceso que ya está en marcha”, recalcó Córdova Vianello.

“Probablemente estas normas, estas prohibiciones no serán las más pertinentes y eso implicará un proceso para cambiar la ley, pero hay tiempos para cambiar la ley, por supuesto no es a medio partido, entonces la prohibición (de propaganda gubernamental por el proceso de revocación de mandato) sigue existiendo, por eso la Comisión de Quejas del INE ha seguido emitiendo medidas cautelares respecto de todos aquellos servidores públicos que realizan la promoción de logros de gobierno, lo cual, en nuestra legislación significa propaganda gubernamental y está prohibido”.