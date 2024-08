Para “El Chikis” es muy bonito el presentar este tipo de espectáculo al turista, pese a que considera sea una profesión poco remunerada, y también poco valorada por las autoridades, quienes no les han brindado a lo largo de 70 años las condiciones para realizar algo que se ha vuelto uno de los máximos atractivos del puerto.

Comentó que después de que en mayo se proyectó este mediometraje en la página oficial, hay turistas que le preguntan sí ellos son los protagonistas.

“Después del documental incluso hay turistas y locales también que nos han llegado a preguntar si somos nosotros, ya que ha habido muchas personas que vienen de fuera y han visto el documental, o la página, y a mí desde mi punto de vista me han dicho ‘mira ese es el señor que salió en el documental’ y yo le digo, ‘yo soy quieres tomarte una foto’, y nos tomamos una foto y luego les digo apóyenos pues, a mi me da orgullo ser clavadista”, comentó entre risas.

Compartió que por desgracia el grupo de clavadistas que equivale a alrededor de 12 personas, no cuentan con ningún salario, ni servicio médico, así como tampoco con las condiciones para realizar esta labor, ya que comentó que no cuentan con regaderas, ni uniformes que los identifiquen.

“En el documental se habla de la cultura de los clavadistas, de cómo empezaron y cómo es que ha ido caminando, todo el proceso. A mí me gustaría, de todo corazón, que por medio de este proyecto que Dios tocará los corazones de muchas personas que van a verlo, está muy, pero muy interesante y muy bonito, y sí me gustaría que pues, que, Dios tocará los corazones porque sinceramente desde que yo tengo uso de razón nunca hemos tenido un salario y el Gobierno nunca nos ha ayudado tampoco, no somos ni siquiera dignos, hasta el día de hoy, de tener un uniforme, una regadera para quitarnos el agua salada”, dijo.

“Han sido muchos años de insolación, de deshidrataciones, de golpes también, porque ha habido fracturas, y creo yo que ya es tiempo de que Dios vea, para no mencionar a nadie, así en específico, pues que ya es hora de que Dios nos eche la mano, para vivir dignamente, también yo tengo una casa de madera, de lámina, vivo en una invasión y lo digo con mucho orgullo, con mucha dignidad, y es que sí me gustaría también, en un momento dado, que Dios se manifestará a través de ese documental y tocar el corazón de muchas personas y nos ayudarán a vivir un poquito más dignamente”, comentó.

Dentro de sus proyectos personales informó El Chikis, de 49 años, que desea realizar un clavado, pero ahora desde la parte de atrás del Faro, donde hace muchos años entrenaban los anteriores clavadistas.

“Cómo algo personal, a mi me gustaría hacer un clavado desde detrás del Faro, en la Sánchez Taboada la altura es de como 20 metros, depende mucho del oleaje, y desde atrás del Faro son alrededor de 42 metros, espero y se me conceda ahora que todavía puedo hacerlo”, dijo.

“El clavadista” es un proyecto integral que estará alojado en un sitio web, www.elclavadista.com, en donde el público, a través de una aportación de 20 pesos, podrá observar el documental, acceder a contenidos especiales y ser impulsores del proyecto.

Este jueves 8 de agosto será proyectado a las 19:00 horas, en el Teatro El Cid. La entrada a la función será gratuita. El proyecto se puede ver en las redes sociales de Instagram, Facebook y Youtube: elclavadistamzt.