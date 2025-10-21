$!Óscar García rinde protesta como nuevo director de Cultura Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras ser aprobado su nombramiento por unanimidad de los presentes del Consejo de Administración. Óscar García Osuna rindió protesta la tarde de este martes como nuevo director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el compromiso de llevar la cultura y el arte a las zonas vulnerables y a donde se construye bienestar. “Hay un gran compromiso, sobre todo a la invitación que me hizo la Presidenta y el compromiso es mucho, lo que yo más sé hacer: llevar la cultura y el arte a las zonas vulnerables, a las zonas donde se construye bienestar”, expresó García Osuna, quien sustituye en el cargo a Raúl Rico González, quien presentó su renuncia el lunes. “Para mí lo más importante, cómo, continuar con un legado, porque hay un legado que deja Raúl, pero también hay un gran legado que nos dejó Cayo (Ricardo) Urquijo, Gina Abreu, todos los que han construido esto, puedo decirte 20 mil gentes que han estado por Mazatlán y hoy llevar esa cultura es para mí una oportunidad y le agradezco muchísimo a la Presidenta que haya pensado en mí para este puesto”.

La toma de protesta estuvo a cargo de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, luego de que el Consejo de Administración del Instituto también aprobó en su sesión extraordinaria 4 de la tarde de este 21 de octubre la remoción de Rico González como director general de esta paramunicipal tras presentar su renuncia el lunes. El ex director del Tecmilenio Campus Mazatlán dijo que esta nueva responsabilidad que asume es intensa y fue este lunes cuando la Alcaldesa le hizo la invitación y lo convenció para asumir esta nueva responsabilidad. Vienen unos eventos por sacar adelante inmediatamente, añadió, pero hay mucho talento en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán que viene trabajando y como líder, únicamente le toca habilitar a ese talento para que brille. “Yo estoy abierto a trabajar con quien desee trabajar, con quien quiera trabajar, recuerda que lo primero en un liderazgo consciente que es lo que yo promuevo es el respeto a la decisión de cada persona, pero siempre hay una admiración y hay una inspiración porque hay gente que nos ha puesto la muestra cómo hacerlo, entonces continuar”, añadió García Osuna, quien ha laborado por cerca de tres décadas en el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de organizar eventos para ese mismo sistema educativo y para el propio Carnaval de Mazatlán. “Yo creo que siempre tenemos que partir de lo que hay, tenemos que respetar las convocatorias que ya se habían hecho, tenemos que respetar los acuerdos que ya se habían hecho y de ahí empezar nosotros poco a poco, porque recuerden, la prisa de los mazatlecos es el Carnaval, pero la motivación y la inspiración y la invitación es a sembrar esa cultura en momentos inciertos como estamos viviendo y hay muchos países que nos han puesto la muestra, he tenido la oportunidad de estar en ellos, he tenido la oportunidad de viajar y ahí en la inspiración traer cosas nueva, pero sin perder todo lo bueno que se ha hecho”. Reiteró que recibe este nombramiento con mucha responsabilidad y la parte académica por la que ha transitado, que no nada más es en el Tecmilenio sino en Europa y en todos lados, el arte es sanador y hoy más que nunca se necesita una sociedad que no se pueden cambiar las cosas, pero sí se puede cambiar cómo se les va vivir y afrontar.