$!Óscar García rinde protesta como nuevo director de Cultura Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras ser aprobado su nombramiento por unanimidad de los presentes del Consejo de Administración. Óscar García Osuna rindió protesta la tarde de este martes como nuevo director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán con el compromiso de llevar la cultura y el arte a las zonas vulnerables y a donde se construye bienestar.
“Hay un gran compromiso, sobre todo a la invitación que me hizo la Presidenta y el compromiso es mucho, lo que yo más sé hacer: llevar la cultura y el arte a las zonas vulnerables, a las zonas donde se construye bienestar”, expresó García Osuna, quien sustituye en el cargo a Raúl Rico González, quien presentó su renuncia el lunes.
“Para mí lo más importante, cómo, continuar con un legado, porque hay un legado que deja Raúl, pero también hay un gran legado que nos dejó Cayo (Ricardo) Urquijo, Gina Abreu, todos los que han construido esto, puedo decirte 20 mil gentes que han estado por Mazatlán y hoy llevar esa cultura es para mí una oportunidad y le agradezco muchísimo a la Presidenta que haya pensado en mí para este puesto”.
La toma de protesta estuvo a cargo de la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, luego de que el Consejo de Administración del Instituto también aprobó en su sesión extraordinaria 4 de la tarde de este 21 de octubre la remoción de Rico González como director general de esta paramunicipal tras presentar su renuncia el lunes.
El ex director del Tecmilenio Campus Mazatlán dijo que esta nueva responsabilidad que asume es intensa y fue este lunes cuando la Alcaldesa le hizo la invitación y lo convenció para asumir esta nueva responsabilidad.
Vienen unos eventos por sacar adelante inmediatamente, añadió, pero hay mucho talento en el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán que viene trabajando y como líder, únicamente le toca habilitar a ese talento para que brille.
“Yo estoy abierto a trabajar con quien desee trabajar, con quien quiera trabajar, recuerda que lo primero en un liderazgo consciente que es lo que yo promuevo es el respeto a la decisión de cada persona, pero siempre hay una admiración y hay una inspiración porque hay gente que nos ha puesto la muestra cómo hacerlo, entonces continuar”, añadió García Osuna, quien ha laborado por cerca de tres décadas en el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, además de organizar eventos para ese mismo sistema educativo y para el propio Carnaval de Mazatlán.
“Yo creo que siempre tenemos que partir de lo que hay, tenemos que respetar las convocatorias que ya se habían hecho, tenemos que respetar los acuerdos que ya se habían hecho y de ahí empezar nosotros poco a poco, porque recuerden, la prisa de los mazatlecos es el Carnaval, pero la motivación y la inspiración y la invitación es a sembrar esa cultura en momentos inciertos como estamos viviendo y hay muchos países que nos han puesto la muestra, he tenido la oportunidad de estar en ellos, he tenido la oportunidad de viajar y ahí en la inspiración traer cosas nueva, pero sin perder todo lo bueno que se ha hecho”.
Reiteró que recibe este nombramiento con mucha responsabilidad y la parte académica por la que ha transitado, que no nada más es en el Tecmilenio sino en Europa y en todos lados, el arte es sanador y hoy más que nunca se necesita una sociedad que no se pueden cambiar las cosas, pero sí se puede cambiar cómo se les va vivir y afrontar.
“Y esa es la invitación: cómo vamos a llevar ese bienestar a pesar de unas circunstancias que todos estamos padeciendo, no nos podemos negar, pero también tenemos confianza que la autoridad en sus tres niveles hará su esfuerzo y nosotros el nuestro desde la parte de arte y cultura”, reiteró el nuevo director del Instituto de Cultura en entrevista con personal de medios de comunicación tras rendir protesta.
“Si me dijeras la definición de líderes para mí es formar nuevos líderes y creo que nosotros como líderes, y lo acabo de poner de ejemplo, ahora en TecMilenio, yo podía haberme quedado más tiempo, pero mi decisión fue darle oportunidad a jóvenes y tenemos que hay mucho talento, no quiero mencionar a uno para no pecar de omisión, pero hay mucho talento tanto aquí y fuera de aquí formado, vamos a retomar esas bases y vamos a continuar con muchas cosas que ya están hechas y respetarlas”.
Dijo que va seguir todo igual lo programado para la celebración del Día de Muertos y el legado de Rico González tiene que seguir como el legado de quienes han estado al frente de esta paramunicipal que ha sembrado la cultura en Mazatlán.
Por su parte la Presidenta Municipal expresó que este cambio se realiza para reforzar el equipo de trabajo en la administración y está muy contenta con la llegada de Óscar García.
“Yo estoy muy contenta con la llegada de Óscar García, estoy segura que hará un gran trabajo, tenemos muchos planes juntos, ahorita ya estuvimos platicando de cómo el arte y la cultura son transformadores de nuestra sociedad y estamos buscando que el bienestar llegue a todos los rincones de nuestro Mazatlán, a todas las sindicaturas, a todas las comunidades y estoy muy contenta de que haya aceptado, de que esté aquí”, continuó Palacios Domínguez.
“Estoy segura de que vamos a tener un gran Carnaval, grandes eventos culturales, pero sobre todo esos programas que como él aquí lo menciona lleguen a las colonias también, lleguen a todos los lugares de nuestro Mazatlán y bueno, él tiene la experiencia, él tiene esa gran calidez humana, él tiene también muy buena relación con la Academia, creo que eso también es muy importante esa vinculación que podamos tener con las diferentes universidades, con las diferentes escuelas”.
Dijo que previo a la toma de protesta estuvieron platicando de todos los planes que se tiene en puerta, se busca que el arte y la cultura sean un motivo para que la sociedad avance, brille aún más, para que salgan nuevos talentos, para que también la sociedad se transforme, por lo que está muy contenta, el equipo va seguir reforzándose y García Osuna va ir a las oficinas del Instituto a presentarse y a conocer al resto del equipo y está segura de que vienen puras cosas buenas
La Alcaldesa expresó que no hubo desacuerdos con Rico González por la forma de llevar el Instituto y el ahora ex director general sale en muy buenos términos.
“No hubo ningún desacuerdo, Raúl Rico sale en muy buenos términos, estamos muy agradecidos con Raúl Rico, con su trayectoria, con su capacidad, con el trabajo, el último Carnaval que hicimos juntos salió muy bien, es un Carnaval muy bonito que tuvimos en 2025 y bueno, le deseamos todo lo mejor para él en éxitos”, subrayó Palacios Domínguez.
“Ahorita el nuevo nombramiento se debe a cambios que se hacen a un año de esta administración, cambios naturales que suceden en las administraciones y bueno, ahora con la llegada del licenciado Óscar García estoy segura que vamos a hacer muy buen equipo y vamos a trabajar para que la cultura sea un derecho de todos los mazatlecos”.
Con el nombramiento también se acordó otorgar a García Osuna poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración con facultades para facturar cuentas de cheques y librarlos contra el saldo de las mismas en el Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.
OSCAR GARCÍA OSUNA
Cuenta con más de 45 años laborando en la educación, más de 30 de ellos en el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
Los últimos 20 años ha estado en distintos cargos en la Universidad Tecmilenio, institución pionera en educación positiva.
Fundador de Óscar García Coaching, movimiento que articula voluntariado profesional para llevar intervenciones de bienestar a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Creador de congresos y eventos.
Ponente en más de mil conferencias que promueven la búsqueda y las herramientas para descubrir el propósito y la mejor versión de uno mismo.
Profesor de la Maestría de liderazgo Positivo.
Diseñador de programas y facilitador.
Profesor de la Escuela de Coaches.
Creador del Primer Libro del Bienestar del Noroeste de México con validación de 7 expertos mundiales y presentado en España y México.
Fue director creativo y logístico del Carnaval de Mazatlán de 1996 a 2010.
Director creativo de la Serie del Caribe 2025 y director general de la Serie del caribe 2021.
Creador de más de 33 festivales de la canción, de teatro, espectáculos musicales en el Sistema del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.