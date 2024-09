“Yo soy un aliado y lo digo de verdad, del tema educativo, pero siempre es un problema cuando no se coloca presupuesto suficiente para la infraestructura educativa, pues los directores, los maestros, los padres de familia la tienen que andar haciendo de gestores cuando yo siempre he dicho que la educación no debe estar sujeta a gestiones, sino que debería de haber una directriz desde la Secretaría de Educación Pública; obviamente en recursos no alcanza para todos, pero sí para direccionar”, expresó.

“Quiero decirles que en este año y fracción que tengo al frente de la alcaldía, hemos hecho un gran esfuerzo de invertir bastantes millones de pesos en las escuelas, en algunas techumbres, en lo que tiene que ver con subestaciones, aulas y aunque no nos alcanza para todas porqué son cerca de 300 escuelas en Mazatlán, hay que seguir luchando por ello”.

“Me gustaría decirles que en Mazatlán, y para que no haya psicosis, afortunadamente no tenemos problema de violencia, estamos tranquilos; yo sería el primero en avisarles en decirles si hubiera un problema porque soy el responsable de la seguridad, entonces, estamos tranquilo. Yo salgo las colonias, no traigo escolta, no me muevo así, nunca he traído seguridad, pero las cosas están tranquilas; hay circulación hacia el sur, circulación hacia Durango, pero no hay que caer en psicosis”.

Esteban Guerra agradeció el apoyo del programa “Peso a Peso” y la entrega de estos minisplits que beneficiarán a cientos de niños y niñas, pues asegura que como directivos tienen la obligación de generar un mejor desarrollo para la educación de las nuevas generaciones.

“El día de hoy estamos aquí porque vamos a compartir un momento de satisfacción, ya qué finalmente la labor de nosotros como directivos y mesa directiva es buscar los mejores escenarios para que nuestros niños y nuestras niñas reciban la educación primaria como les corresponden, con excelencia, con eficacia, efectividad, pero sobre todo con calidez”, dijo Guerra Jiménez.

Néstor Barraza, anunció que la inversión en los 36 minisplits tuvo un costo cercano a los 400 mil pesos, mismos que permitirán que 20 planteles educativos mejoren sus condiciones y puedan enseñar bajo un mejor ambiente a los alumnos de primaria y secundaria.