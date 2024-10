“Que en unidad hacemos lo posible para que muchas personas salgan de drogas, soy la única mujer en la mesa directiva y eso me llena de orgullo, todo lo que hago me gusta, pero hace algunos años mi actitud de servicio creció más cuando justamente en octubre del 2015, y por eso vengo vestida de rosa, yo recibí un diagnóstico en mi vida, el diagnóstico de cáncer de mama, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que todo se acababa, que ya no tenía más por qué luchar, que mi vida se acababa ahí, pero con la motivación de mi familia y de algunos amigos empecé la batalla”.

“Y a partir de ahí yo empecé a desarrollar una sensación de gratitud que pensé que cada que yo tuviera la oportunidad de tender la mano lo haría sin reservas y la vida, el destino azaroso me ha llevado por muchos caminos como decía la regidora, he ayudado a niños maltratados, he hecho prevención de adicciones, he orientado a familias que están desesperadas porque tienen a un ser amado en drogas, de hecho también brindo atención psicológica a un bajo costo, soy miembro de la Red Rehabilita Sinaloa, una red que agrupa a más de 100 centros de rehabilitación del estado”, continuó.

Tras pasar por quimioterapias, cirugías, radiaciones, idas a Culiacán, Patricia Iván estaba estudiando en ese momento y no se rindió, siguió adelante, continuó en su mensaje, donde agradeció en apoyo de todas las personas que integran su equipo de trabajo a quien dijo que ese premio es de todas por el esfuerzo que realizan.

“Y justamente cuando la doctora me dijo puedes ir a hacer tu vida normal yo dije mi vida ya no puede ser normal, yo tengo algo más que hacer y llega en ese momento la oportunidad de fundar InTerSer, un centro de rehabilitación para mujeres que sufren en el abismo de las drogas, mujeres que son madres, que son hijas, que son abuelas, que son hermanas, que lloran por querer salir adelante y no pueden y ese rinconcito les ayuda a poder recuperar su vida, a salir adelante”, recalcó Patricia Ivón.

Por su parte, el Presidente Municipal dijo que con esta entrega de galardón y medalla se celebra a una mujer que al igual que la profesora Agustina Lafarga Monterde ha dedicado su vida a servir a la comunidad y a construir un futuro mejor para todos y para todas.

“El presente reconocimiento reconoce y visibiliza el trabajo incansable de las mujeres mazatlecas que como Patricia dedican su vida a servir a los demás, su labor a medido silenciosa es el motor que impulsa nuestro progreso, inspira a nuevas generaciones de mujeres a seguir sus pasos demostrando que se puede marcar una diferencia en nuestra sociedad”, continuó González Zataráin.

“Patricia, junto con su hermana Mónica, fundó el Instituto Terapéutico del Ser, un Centro de Rehabilitación para mujeres, Patricia Ivón, en nombre de todos los mazatlecos yo quiero expresarte algo que sale del corazón y quiero decirte que comprendo enormemente y valoro con una gran magnitud ese trabajo que tú realizas y lo valoro, lo digo con ese sentimiento porque he recorrido muchas colonias, muchas casas, muchos hogares en donde he visto niños huérfanos porque perdieron a sus madres por la droga, en donde los he encontrado con sus abuelas porque no tienen a dónde más ir, en donde me los he encontrado en muchas ocasiones enfermos de cáncer, de diabetes, enfermedades degenerativas, en donde nos encontramos con la verdadera realidad”.