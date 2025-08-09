Otorgan licitación para construir Libramiento 2, al norte de Mazatlán

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) adjudicó el contrato para la construcción del Libramiento 2 de plaza Acaya, a la empresa ESMA Instalaciones, S.A. de C.V., luego del fallo emitido en la Licitación Pública Internacional bajo la cobertura de tratados LO-09-210-009000999-T-366-2025.

De acuerdo con la dependencia, la propuesta presentada por la compañía de origen citadino, resultó ganadora con su propuesta técnica y económica de 306 millones 963 mil 296 pesos con 31 centavos sin IVA y 356 millones 077 mil 423 pesos con 72 centavos con IVA incluido, monto que subió un poco más de 86 millones a los 271 millones de pesos anunciados en la primera licitación, que fue declarada desierta.

Este monto, señalan que será destinado en su totalidad a la ejecución del proyecto.

La SICT informó que la adjudicación se realizó bajo el mecanismo de puntos y porcentajes, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, garantizando que la obra cuente con la calidad, seguridad y tiempo de entrega establecidos en la convocatoria.

Entre las empresas que entraron en esta licitación pública había varias de Sinaloa, incluso de Mazatlán.