$!Otorgan primer fallo en Sinaloa a favor del consumo de mariguana

“Ante la negativa que ellos me dieron, yo presenté el amparo bajo el argumento que ya había una jurisprudencia que estipula que la prohibición absoluta del cannabis vulnera el derecho al libre desarrollo de la personalidad, eso es lo que se viola al negarte el permiso”, expuso.

-- ¿Tuvo qué insistir mucho?

“Tuve qué combatir mucho recurso, porque aun diciendo que obtuve sentencia a favor, me presentaron dos recursos, o sea, la autoridad no quería que se me autorizara el recurso hasta que se resolvieron los dos y me lo dieron”, explicó.

Aclaró que esta autorización sanitaria tiene limitaciones, como el no poder vender ni regalar cannabis, no fumar frente a menores de edad, mujeres embarazadas o en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan dado su autorización, por lo que su actividad deberá ser en lugares privados.