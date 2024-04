MAZATLÁN._ Con el fin de reconocer a los desarrolladores que cuentan con todos sus trámites en regla ante el Municipio, cuenten con certeza jurídica y que los servicios y la seguridad sean los adecuados; así como de orientar a quienes piensan adquirir un bien inmueble, la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Mazatlán, encabezada por Pedro Ismael Tirado Robles, sugirió al Alcalde Édgar González la creación de un distintivo, propuesta que fue aprobada por el Edil.

“Vamos ya a concluir la etapa en donde vamos a darles un distintivo a los desarrollos que, primero, se hayan acercado al Municipio para trámites; tengan certeza jurídica, para que el ciudadano que vaya a comprar sepa que ese sello distintivo le da seguridad para poder comprar”, mencionó el Alcalde.

“Entonces sí orientar al que adquiere, decirle todo lo que quiere saber sobre ese desarrollo tiene un distintivo y ese distintivo te va a dar la información de quienes son los que están impulsando, qué van a hacer, si tienen servicios o no tienen servicios, si tienen permiso o no tienen permiso, si tienen certeza jurídica o no”, explicó.

González Zataráin explicó que uno de los motivos para la implementación de este método de evaluación, es para evitar las prácticas de antaño en donde se realizaban lotificaciones y se ofertaban sin tomar en cuenta vialidades o abastecimientos de servicios, lo que a futuro dejó una serie de problemas al Gobierno Municipal incluso en materia de certeza jurídica.

“Porque toda la vida se ha vendido, cualquiera agarra una parcela, la lotifica y la vende, así se formaron muchas colonias en Mazatlán, así se formaron muchos asentamientos, incluso campestres, que luego al final de cuentas dejan problemas, porque el ancho de las calles no es el adecuado, porque la servidumbre de paso no es la adecuada”, precisó.

“O no han donado las calles para que la CFE pueda hacer sus trabajos, no tienen certeza jurídica, entonces dejan muchos problemas, nosotros ya estamos encaminados en una ruta donde no pasa el mes de mayo sin que tengamos ese distintivo”, añadió.

La moción de la creación de este sello de garantía surgió durante el encuentro que se tuvo con Directores Responsables de Obra, en donde se reconoció que actualmente no existe ningún mecanismo de esta índole, que al final no se limita a un tipo de desarrollo, pues evaluará conforme a los lineamientos correspondientes a los campestres, condominios, fraccionamientos y desarrollos en general.

“Estamos trabajando de la mano con AMPI, estamos trabajando de la mano con los desarrolladores y vamos a empezar espero ya para mediados o finales del mes de mayo tener ya el sello distintivo”, adelantó.