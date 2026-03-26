Otorgarán Medalla Jornadas Heroicas al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y a José Rodolfo Olivo Rojas

De manera unánime, el Cabildo de Mazatlán aprobó otorgar la Medalla Jornadas Heroicas 2026 al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y al ciudadano José Rodolfo Olivo Rojas, en una fecha por definir.

“La Medalla Jornadas Heroicas tiene como finalidad reconocer a personas e instituciones cuya trayectoria, méritos y aportaciones distinguidas representen un ejemplo para la sociedad mazatleca”, dijo la coordinadora de la Comisión de Acción Social y Cultural del Cabildo de Mazatlán, Wendy Liliana Barajas Cortés, al presentar el respectivo dictamen en la sesión ordinaria de Cabildo realizada este jueves.

Agregó que tras la revisión de las propuestas que se presentaron y se identificó una situación excepcional, la existencia de dos propuestas que por mérito propio cumplen plenamente con los criterios de elegibilidad y encarnan de manera clara los valores que esta presea busca reconocer.

“Por una parte el Heroico Cuerpo Voluntario Mazatlán, institución que a lo largo del tiempo ha demostrado un compromiso permanente con la protección de la vida, la integridad y el patrimonio de la ciudadanía, destacando por su labor altruista, su valentía y su entrega en situaciones de emergencia, constituyéndose como un pilar fundamental en la seguridad y atención de los riesgos de nuestro municipio”, añadió la Regidora Barajas Cortés.

“Por otra parte el ciudadano José Rodolfo Olivo Rojas, cuya trayectoria, aportaciones y compromiso con la comunidad reflejan de manera ejemplar los principios de servicio, responsabilidad y contribución social que esta distinción busca resaltar”.

Expresó que ambas propuestas de manera sólida por su impacto positivo en la sociedad cumplen con los requisitos establecidos, por lo que la Comisión citada determinó que son plenamente merecedoras de la Medalla Jornadas Heroicas.

“Si bien tradicionalmente la presea se ha otorgado a una sola persona, esta Comisión considera que el contexto actual y la calidad de los perfiles evaluados justifican plenamente una determinación de carácter excepcional, privilegiando el reconocimiento justo del mérito”, recalcó.

Con la aprobación unánime de los presentes también se acordó instruir a la Secretaría del Ayuntamiento para realizar las gestiones necesarias para la formalización y entrega de la presea en el marco de la conmemoración correspondiente y se notifique a las instancias correspondientes para su debido cumplimiento.

Reiteró que en el caso de los bomberos han sido héroes sin capa y en el caso del joven Olivo Rojas salvó de las llamas a dos adultos mayores y a una persona con discapacidad.