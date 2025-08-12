$!Pactan vecinos del fraccionamiento San Jorge más vigilancia y recorridos nocturnos con la Policía Municipal

MAZATLÁN._ Hartos de los múltiples robos que han sufrido en sus domicilios y automóviles, vecinos del fraccionamiento Lomas de San Jorge realizaron una pequeña protesta en la calle Monterrey con pancartas y lonas, en busca de llegar a un acuerdo con las autoridades para que pongan más atención en sus casos y les garanticen seguridad.
Ante esto, funcionarios como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón y el coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna, acudieron al lugar para dialogar con los vecinos y escuchar sus peticiones; pues cabe recordar que horas antes la Alcaldesa Estrella Palacios había comentado en entrevista que la vigilancia en dicha colonia se reforzaría.
Alejandra Jauregui, vecina de San Jorge, mencionó que tras el diálogo con las autoridades, se llegó a un acuerdo para que la Policía Municipal intensifique los rondínes durante la madrugada, ya que los robos suelen ser más constantes entre las 3:00 y 5:00 horas. Además se estarán creando un ‘Seguri-chat’ para que los vecinos puedan alertar cualquier situación en cualquier hora.
Por parte de los vecinos, señalan que se comprometieron a dar seguimiento a las denuncian, ya que algunos robos no se han reportado con el 911 y es por eso que no reciben una atención adecuada. Añaden que son más 100 los robos que se presentaron en la últimos meses tanto en casa habitación como en negocios y a transeúntes.
“El llamado de atención fue porque de febrero hasta estos meses, han incrementado los robos en casa habitación, así como a vehículos, motociclistas y a transeúntes. Y ahora que empezó a presentarse el calor, con el tema de los minisplits uno como vecino no escucha por el ruido, pero (los ladrones) han abierto muchas casas y saquean todo”, relató Alejandra Jauregui.
“Ellos como autoridades se comprometieron no solo a poner más iluminación en este fraccionamiento, sino también a dar más rondínes nocturnos porque nos hemos dado cuenta por las cámaras que incrementan los robos a partir de las 3 de la mañana, que es la hora en que los delincuentes están viendo qué viviendas están solas o se meten a las cocheras para saquear los vehículos”.
Aunque en la manifestación asistieron cerca de 40 personas, Jauregui señala que en Lomas de San Jorge son alrededor de 300 vecinos los que se han juntando para levantar la voz por los robos. Asimismo, indican que darán el voto de confianza a las fuerzas policiales para que les pueden cumplir con el tema de la seguridad, ya que su objetivo no es molestar a otras personas con sus protestas.
“Creemos en el compromiso que se hizo con las autoridades hoy, y que las exigencias que pedimos y solicitamos se cumplirán. Creemos que se van a poner la camiseta como autoridades que son y que van a hacer su chamba; que nos van a apoyar en lo que corresponda en cuanto a las peticiones”.
“Tenemos fe las autoridades de que van a hacer su trabajo. Esperemos que no pase a mayores, y es por eso que también decidimos manifestarnos; la idea era cerrar avenidas principales, pero sabemos que también se puede afectar a terceras personas y nosotros no queremos vernos en la necesidad de cerrar esas avenidas al no recibir atención inmediata o que no se cumplan esas promesas”.