$!Pactan vecinos del fraccionamiento San Jorge más vigilancia y recorridos nocturnos con la Policía Municipal

MAZATLÁN._ Hartos de los múltiples robos que han sufrido en sus domicilios y automóviles, vecinos del fraccionamiento Lomas de San Jorge realizaron una pequeña protesta en la calle Monterrey con pancartas y lonas, en busca de llegar a un acuerdo con las autoridades para que pongan más atención en sus casos y les garanticen seguridad.

Ante esto, funcionarios como el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos, el secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón y el coordinador de Protección Civil, Óscar Osuna, acudieron al lugar para dialogar con los vecinos y escuchar sus peticiones; pues cabe recordar que horas antes la Alcaldesa Estrella Palacios había comentado en entrevista que la vigilancia en dicha colonia se reforzaría.

Alejandra Jauregui, vecina de San Jorge, mencionó que tras el diálogo con las autoridades, se llegó a un acuerdo para que la Policía Municipal intensifique los rondínes durante la madrugada, ya que los robos suelen ser más constantes entre las 3:00 y 5:00 horas. Además se estarán creando un ‘Seguri-chat’ para que los vecinos puedan alertar cualquier situación en cualquier hora.

Por parte de los vecinos, señalan que se comprometieron a dar seguimiento a las denuncian, ya que algunos robos no se han reportado con el 911 y es por eso que no reciben una atención adecuada. Añaden que son más 100 los robos que se presentaron en la últimos meses tanto en casa habitación como en negocios y a transeúntes.