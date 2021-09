$!Padecen en la Calle Río Yaqui de problemas urbanos en Mazatlán

“Estamos céntricos, pero en el olvido, gracias a Dios que no había marea alta cuando pegó el huracán Nora, si no, nos habría ido muy mal, el agua del canal no se hubiera detenido en las banquetas, hubiera entrado a las casas”, señaló.

“Ya estamos de estos olores tan fuertes, ustedes pueden ver el agua, necesitamos ayuda del Gobierno, de Morena, del partido por el que nosotros votamos”, dijo Rosalinda Ferrreiro.

Unas casas más adelante, viven Juan Lizama y su papá, David. Por fortuna para ellos, el agua de las lluvias de Nora no alcanzó a llegar a su casa, que está por debajo del nivel de la calle, porque ellos habrían quedado atrapados.

“Ya me habían invitado los vecinos a que nos fuéramos a su casa, está más alta que la nuestra y es de dos pisos, pero no fue necesario, no nos llegó”, expresó Juan.

En medio de casas sólidas, la de los Lizama es de madera, la calle quedó por encima de su nivel. El problema es que David es un adulto mayor totalmente dependiente de su hijo para sobrevivir.

“Yo quisiera que el Gobierno Municipal me ayudara con uno de esos programas para construir un cuarto de material, ya lo he intentado, pero una vez me dijeron que había elecciones y que no se podía, y varias veces fui y no estaba el encargado, voy a volver a ir porque ya quiero algo más seguro para mi papá”, expresó Juan.

La calle Río Yaqui no se inundó durante el paso del huracán Nora, a pesar de estar a unos metros de un canal pluvial que desemboca en el Arroyo Jabalines, pero arrastra una problemática de carencia de infraestructura urbana de muchos años atrás.