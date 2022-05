Padre de familia denuncia brote de Covid en primaria de Mazatlán

Un padre de familia denunció que en la primaria “Justo Sierra”, en la Colonia López Mateos, hay un brote de Covid-19, donde dos niños ya han salido positivos, pero se sospecha de más casos.

El tutor del pequeño de sexto año, explicó que desde el principio no estuvo de acuerdo con el regreso de los niños a las aulas, sobre todo, porque su hijo no pudo recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Yo no estoy de acuerdo con que los niños hayan ido a la escuela, prácticamente obligados sin estar vacunados, los que alcanzaron vacuna bien, pero los que no, pues está cañón, ya sabía que iba a pasar esa cuestión”, mencionó.

“Mi hijo está en sexto A, y una niña de sexto B ya está contagiada, entonces también ya está contagiado un niño de quinto A y no suspenden labores pues, es de entrada, ya sabía uno a lo que se atenía, entonces esa niña que está contagiada sí paró, pero pues siguen yendo a la escuela”, agregó.

El padre de familia que pidió el anonimato está seguro que hay más contagios, pero solo han confirmado dos. Hay miedo dada la condición de su hijo, es por eso que insiste en que paren clases o se permita vacunar a los menores de 12 años.

“Confirmados son dos casos, pero parece que están esperando a que salga otro para así suspender y ver bien, pero para qué se esperan, digo yo, si prácticamente de ese uno van a salir más, en esta semana se va a saber quienes más van a salir”, indicó.

“Mi hijo padece de los bronquios, y yo llevé un papel de que era vulnerable,de hecho yo he estado hablando a la delegación de salud de allá de Culiacán y a la Secretaría de Salud, porque yo sí quiero que lo vacunen, sí quiero que tenga su vacuna porque es vulnerable, pero me dicen que no creen que tenga problemas”, añadió.