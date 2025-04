$!‘Padre te pido piedad por Sinaloa’, proclaman en Viacrucis por la playa de Mazatlán

No se celebra misa; en su lugar, se lleva a cabo la Liturgia de la Pasión del Señor, que incluye la lectura de la Pasión según San Juan, la adoración de la cruz y la comunión con hostias consagradas el día anterior.

”Padre te pido piedad por el Estado de Sinaloa; Gracias a Dios por mi familia, por la salud de mis padres, por el trabajo de mi esposo e hijos;

Por la paz y no más violencia; México, por la paz; Por la Paz y no más violencia claman en Viacrucis; Por los niños no nacidos, por la paz del mundo; Por las familias, los enfermos y por la salud de todo el mundo; Permíteme volver a ver a mis hijos en el cielo”.

A lo largo y ancho del País, en varias comunidades se organizan representaciones del Viacrucis, escenificando el camino de Jesús desde su prendimiento hasta su crucifixión y muerte.

Estas representaciones involucrar a actores locales y miembros de la comunidad encarnando a los personajes bíblicos.