”Nosotros somos padres de familia del Jardín de Niños Gabilondo Soler, del Alarcón, nosotros en la mañana nos tuvimos que manifestar cerrando una vialidad, porque es momento que la SEP no nos ha dado respuesta por el problema que tiene el jardín, tenemos año y medio, casi dos años sin intendente, y el intendente con que contaba el Jardín, se incapacitó, se enfermó, entonces el señor ya tiene incapacitado casi dos años y la SEP nunca mandó a su suplente, y los padres de familia que dimos en ese momento fue contratar a una persona y nosotros le pagamos de nuestro dinero a la persona, pero llegó el momento en que los padres de familia ya nos cansamos de estarle pagando a esa persona”, señaló.

Decidimos mejor ya no requerir de sus servicios y hacer movimiento para que la SEP nos hiciera caso, no vimos respuesta de la SEP hasta que tuvimos que cerrar el Jardín de Niños, tenemos 15 días que el Jardín de Niños está cerrado, tomado por los padres de familia, no permitimos el acceso a los maestros”.

Afirmó que ante la nula respuesta se hizo una junta de padres de familia y se procedió al bloqueo vial.

”El lunes fue la jefa del sector a dar una solución, no la dio, no se supo expresar, que no era facultad resolver ese problema, al rato sí hizo una llamada con su jefa, quedaron en que iban a resolver, cosa que no vimos respuesta, se hizo un documento, un oficio que se iba a mandar a la SEP y hasta ahí quedó, pero ya no vimos a los días siguientes, papás fuimos al Jardín, estuvimos esperando si venía una persona de la SEP, haber qué más, se procedió aquel día, nunca vinieron, entonces los papás hoy en la mañana hubo una junta con todos los papás y decidimos cerrar la vialidad, ahorita ya está presente gente de la SEP para que nos den respuesta, porque también tenemos la problemática de los gatos”, dijo la señora María.

Con la presencia policiaca de al menos 10 agentes, el jefe regional de la SEPyC en la zona sur, Juan José Rendón atendió a los padres de familia, en la mayoría mujeres, y durante al menos hora y media estuvieron dialogando, hasta que llegaron a un acuerdo de que mañana se presentarían en el Jardín de Niños con una solución.

Acto seguido, los manifestantes se retiraron del lugar, pero dejaron claro que si no tienen respuesta favorable se seguirán manifestando.