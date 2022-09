$!Padres de familia protestan en primaria de El Zapote, en Mazatlán; exigen a SEPyC aires acondicionados

Una de las madres expuso que desde el año pasado están solicitando que pongan minisplits en los salones, porque con abanicos no se puede estar.

La semana pasada los padres de familia y maestros se manifestaron en Servicios Regionales de la SEPyC y al momento no les han dado una respuesta.

Jorge Francisco Haro Camacho, director comisionado de la primaria, dijo en la SEPyC les manifestaron que hay asuntos más importantes por resolver.

“Tristemente en Servicios Regionales nos dijeron que había cosas más importantes qué resolver, pero ya va para 15 días con este problema de que está la escuela y no nos han atendido, a pesar de que se les informó desde el primer día que en la escuela no teníamos aires y no han venido”.

“Cuando vimos que el jefe de Servicios Regionales, José Juan Rendón Gómez, no nos atendía, nos fuimos al siguiente peldaño y recurrimos a la SEPyC y estamos esperando respuesta, pero no se les ve interés porque no han venido y ni siquiera una llamada”.