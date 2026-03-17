$!Padres de familia toman primaria en Mazatlán para exigir cambio de directora

Padres de familia cerraron la mañana de este martes la Primaria El Chamizal para exigir la destitución de la directora por supuestos malos manejos. Un grupo de padres de familia decidieron tomar la escuela pacíficamente para ser escuchados por el jefe del Sector VI de la zona escolar 026 para que cambien a la directora Itzel Herrera Lemus, a quien denunciaron que ha actuado con irregularidades en el manejo de las cuotas escolares y que cobra por todo, además de apropiarse de la tiendita escolar y que no se reflejan en el mejoramiento de las instalaciones a lo largo de siete años.





En la primaria ubicada en la Colonia Reforma de la calle Aguascalientes, se reunieron los padres de familia para colocar un candado en el portón principal asegurando que ya están cansados porque la directora no les da cuentas claras y la escuela se está cayendo. Señalan que las cuotas de inscripción es de 650 pesos, más 300 que les pide a los de nuevo ingreso para supuestamente hacer mejoras, pero los baños no sirven, hay problemas con el drenaje, el mobiliario se encuentra en mal estado y en la tiendita que la directora maneja usan un pescado de mala calidad que pone en riesgo a los alumnos.





Además de que les hace comprar unos “chamipesos” para pagar en la tiendita escolar y no les dan cambio y que los aires acondicionados son viejos. Entre otras obligaciones que les pide es que recauden tapas, botes de plástico cada viernes y suponen que los vende la directora y tampoco les rinde cuentas.



